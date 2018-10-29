Antalya'nın Kemer ilçesinde, 27 yıl önce turizme açılan ve 2014'te kapanan 5 yıldızlı Naturland Eko Park ve Resort Otel, 'hayalet otel'e dönüştü. Özellikle yabancı turistlerin ilgisini çeken atıl durumdaki otelin ne olacağı merak ediliyor
1
1|22
Kemer'de 1988 yılında inşaat ruhsatı verilen, 1991'de turizme açılan, dönemin en ünlü 'eko tatil' oteli olan, 130 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Naturland Eko Park ve Resort Otel, 2013 yılının 9'uncu ayında kapandı.
2
2|22
DHA'nın haberine göre kısa süreli olarak 2014'te işleten başka şirketin yetkililerinin de bırakmasının ardından otel, atıl durumda kaldı.
3
3|22
692 yatak kapasiteli 564 otel odası, 3 kral dairesi, 11 bio ev, 39 apart ve 4 taş evin yanı sıra 300 kişilik lokanta, 330 kişilik konferans salonu, 100 kişilik disko, tırmanma kayası, 500 kişilik amfitiyatro, ahırlar, geleneksel değirmen, inka mağarası, akvaryum, fuaye ve servis alanı, tenis kortu, açık yüzme havuzları, aquapark, teleferik, çocuklar için mini gezi treni gibi birçok alan ve aktivite merkezinin bulunduğu otelin şu anki görüntüsü, 'hayalet kasaba'yı andırıyor.
4
4|22
HIRSIZLIK OLAYLARI DA OLDU
Milyonlarca lira elektrik ve su borcunun yanı sıra çalışanlar ile alacaklılardan gelen icralarla birlikte otelin içinde bulunan taşınır demirbaşlara el koyuldu. Bunun yanında otelde çok sayıda hırsızlık olayı da meydana geldi. Bu olaylara karşı yoğun mesai harcayan jandarma ekipleri, tüm hırsızlık şüphelilerini yakaladı.
5
5|22
TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI
Harabeye dönen Naturland Eko Park ve Resort Otel, son dönemde bölgeye gelen yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu. Özellikle duvarlarda Rusça ve Ukraynaca yazıların yer aldığı görülürken, içeri girip, fotoğraf ve video çeken turistler, büyük ve içinde birçok aktivitenin bulunduğu otelin halini görünce şaşırıyor.
6
6|22
Otelin neden işletilmediğini anlayamadıklarını belirten tatilciler, buranın ne olacağını merak ettiklerini söylüyor.
7
7|22
'ÇOK ÜZÜLDÜM'
Rusya'nın başkenti Moskova'dan tatil için Kemer'e gelen Andrey Sergeev (27), "3'üncü kez Türkiye'ye geliyorum ama Kemer'e ilk defa geldim. Bu yeri ziyaret etmek istedik arkadaşlarımla ama ne yazık ki burada harcanan tüm paranın boşa gittiğini gördüm. Çok üzüldüm. Ama yer çok güzel ve bunu tüm bölgeyi ziyaret eden turistler biliyor" dedi.
Rusya'nın Samara şehrinden tatil için gelen Aleksander Posipaiko (55) ise "Bu yeri arkadaşlarımızdan duyduk ve elektrikli bisiklet kiralayarak buraya geldik. Çok ilginç bir yer. Sanki başka bir dünyadayız. Herkes tabi ki merak ediyor; neden böyle büyük ve güzel bir otel bu kadar bakımsız kaldı? Ama maalesef sorularımıza cevap alamadık. Ne olacağını da bilmiyoruz" diye konuştu.
9
9|22
'ÇOK ŞAŞIRDIK'
Rusya'nın Ural şehrinden Kemer'e tatil için eşi ve arkadaşlarıyla gelen Stanislav Mihalapov (48) da "Bize buraya kesinlikle gezmemiz tavsiye edildi. Burayı ziyaret ettiğimizde ise çok şaşırdık. Neden böyle güzel bir yerin bu kadar kötü ve bakımsız olduğuna anlam veremedik."
10
10|22
"Biz burada geziyoruz ve birçok da fotoğraf çekiyoruz, daha sonra tabi ki arkadaşlarımıza ve çocuklarımıza anlatacağız burayı. Bizim 1 yıl içerisinde sadece 14 gün tatilimiz var onu da sadece Türkiye'de geçiriyoruz. Çünkü Türkiye en güzel tatil yeri bizler için" dedi.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.