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Rusya'nın Samara şehrinden tatil için gelen Aleksander Posipaiko (55) ise "Bu yeri arkadaşlarımızdan duyduk ve elektrikli bisiklet kiralayarak buraya geldik. Çok ilginç bir yer. Sanki başka bir dünyadayız. Herkes tabi ki merak ediyor; neden böyle büyük ve güzel bir otel bu kadar bakımsız kaldı? Ama maalesef sorularımıza cevap alamadık. Ne olacağını da bilmiyoruz" diye konuştu.