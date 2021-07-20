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Antalya, Muğla ve Burdur'da acemi kasaplar" hastanelik oldu

Antalya, Muğla ve Burdur'da bazı kasaplar ve kurban kesmeye çalışırken yaralananlar, hastanelere başvurdu.

Antalya, Muğla ve Burdur'da acemi kasaplar
AA

Antalya'da bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralananlar, araçlarıyla hastaneye gitti.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden satır ve bıçakla yaralananların çoğunluğu, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kentte merkezinde kesim sırasında yaralanan 34 kişinin hastanelere başvurduğu belirtildi.

Burdur'da 27, Muğla'da 30 "acemi kasap" kurbanlıklarını keserken yaralandı.

Üzerine inek devrilen Şeref Deniz Beloğlu, Burdur Devlet Hastanesi çıkışında gazetecilere, ahırdan çıkarmaya çalıştığı sırada ineğin üzerine düştüğünü söyledi.

Bacağının kırıldığını belirten Beloğlu, "Mal sahibinden davacı olacağım, bana bu ineğin huysuz olduğunu söylemedi. Dünyam ters döndü, sanki gece oldu gibi hissettim." ifadesini kullandı.

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