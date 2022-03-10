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Bugün tüm dünyanın gözü Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da gerçekleştirilen Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısına çevrilmişti. Piyasaların görüşmeden bir barış anlaşması çıkması beklentisi yoktu. Yine de en azından barış yönünde yapıcı adımların atılması beklentiler dahilindeydi.

Ancak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kubela'nın 12.50'de sona eren görüşme sonrası yaptığı açıklamalar savaşın sonunun henüz ufukta görülmediğini ortaya koydu.

Bunun ilk etkisi petrol fiyatlarında görüldü. Dün petrol fiyatları 131 doları görmüş ardından 111 dolara gerilemişti. Düşüşte ağırlıklı olarak Rusya'dan uluslararası piyasalara petrol arzının düşmesine rağmen Irak, BAE gibi ülkelerin üretimini artırabileceğini açıklaması etkili olmuştu. Bugünkü görüşmelere yönelik beklentiler de düşüşe katkıda bulunmuştu.

117 DOLARI AŞTI

Görüşme başladığı esnada brent petrolün varil fiyatı 113 dolar civarında seyrediyordu. Dışişleri bakanlarının açıklamaları sonrası ise 117 doları gördü. Varil fiyatı Rusya'nın işgal girişimi öncesi 95 dolardı.

ALTIN KRİTİK SEVİYENİN ÜZERİNDE

Benzer bir hareket altında da görüldü. Salı günü 2.050 doların üzerini gören altının ons fiyatı görüşme öncesinde 1.976 dolara gerilemişti. Açıklamaların ardında ise 2.000 doları gördü.

Dolar/TL için de gözler Antalya'daydı. Dolar güne 14.68 civarında başlamış sabah saatlerinde 14.75 lirayı görmüştü. Ancak zirve öncesinde 14.71 liraya bir çekilme yaşandı. Somut bir olumlu adım görülmemesiyle dolar 14.80 lirayı aştı.

BORSA EKSİYE DÖNDÜ

Borsa İstanbul'da ise dünü 2.042 puandan kapatan BIST 100 endeksi de sabah saatlerinde 2.068 puana kadar yükseldi. Zirvenin ardından 2.037 puana gerileyerek eksiye döndü. BIST 100'de günlük kayıp yüzde 0.3 olurken, Londra'da FTSE 100 yüzde 1.2, Paris'te CAC 40 yüzde 2.2, Alman DAX endeksi ise yüzde 2.4 geriledi.