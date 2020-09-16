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Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, kulubün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, lige başlangıcın çok önemli olduğunu, hazırlık turnuvası ve ondan önceki çalışmalarda kendilerini koruma ve görme adına önemli bir aşama gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kamp süreci, yeni oyuncuların alınması, oyuncuların sakatlık ve form durumlarının her şeyden çok önemli olduğunu vurgulayan Tuna, "Lige iyi başlamak istediğimizi söylemiştik. Gençlerbirliği maçını kazanarak başladık. Oynadığımız iki haftalık hazırlık aşamasındaki maçlarımızı ve lige başlarken Gençlerbirliği maçı bir bütün olarak ele alındı." dedi.

"OYUN DİSİPLİNİMİZ OLDUKÇA ÜST SEVİYEDEYDİ"

Gençlerbirliği karşılaşmasında iyi bir oyun çıkardıklarını vurgulayan Tuna, şunları kaydetti:

"Lige başlangıçta kazanmış olmak ve üç puanla ligin 40 haftalık uzun sürecine adım atmak bizi mutlu etti. Bir kere çok iyi bir takımla karşılaştık. Gençlerbirliği kadrosuyla ligdeki oyunuyla da ileride lige değer katacaktır. Oyun anlamında gayet iyi işler çıkardık, oyun disiplinimiz oldukça üst seviyedeydi. Takım savunmamız ve hücuma geçişlerle ligdeki bir maçı kazandık ve bu takımımız için önemliydi. Lige baktığımızda Hatayspor, Erzurumspor ve Karagümrük'ün kazanmış olarak başlaması aslında ligin bu yıl çok farklı geçebileceğini, yeni oluşan kadroların niteliğiyle kendi özellikleriyle bireysel anlamda kazanabileceklerini gösterdi.''

Antalyaspor'un geçen sezon bıraktığı değerle sezonu sürdürebilmesi, genç oyuncuların sahada yer alması ve 6 yerli oyuncuyla sahada oynamalarının önemli olduğunu ifade eden Tuna, planlamalarında takımın gidişatının iyi olduğunu, bunu sürdürmek istediklerini bildirdi.

Tuna, oyun değeri ve oyuncuların performansının üst seviyede olduğunu, bu da takımın futbol anlamında iyi noktada olduğunu gösterdiğini belirtti.

"BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYUN GÜCÜMÜZ ORTAYA ÇIKACAK"

Oyun ve kendilerini görme adına değişim yaşadıklarını aktaran Tuna, şöyle devam etti:

"Gençlerbirliği sadece bir pozisyon vererek sonlandırdığımız bir maç oldu. Bunu sürdürmek istiyoruz. Rakibin Beşiktaş olması veya bu hafta başka bir deplasmana gidecek olmamız etkili değil ama Beşiktaş özelinde tabii ki çok kaliteli bir takım. Trabzonspor'dan moralli dönen, 3 gol atmış bir takımla karşılaşacağız. Beşiktaş'ta oynuyorsunuz ve o statta oynamak her zaman zordur. Geçen senenin sonunda orada kazandık. Umarım yine kazanarak oradan döneceğiz. Bu oyunumuzu sürdürüp daha da geliştirmek istiyoruz. Onda da iyi adımlar ve iyi bir gelişim aynı konsantrasyonu sürdürürsek kazanarak döneceğimizi düşünüyorum ama bunu sürdürmek için aynı konsantrasyonu ve aynı anlayışla devam etmek zorundayız. Bu disiplini sağladığımızı ve ilerletebileceğimizi biliyorum. Beşiktaş maçında da oyuncularımızın mücadelesi, kendi oyun gücümüz ortaya çıkacaktır."