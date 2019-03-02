Geçtiğimiz ay VIP demosunu incelediğimiz Anthem, nihayet tamamlanmış sürümüyle karşımıza geldi. Mass Effect, Dragon Age, Star Wars: The Old Republic gibi son derece başarılı yapımlara imza atmış olan Bioware imzalı Anthem, ister istemez beraberinde büyük beklenti de getiriyor. Peki Anthem bu büyük beklentiye cevap veriyor mu?

Gelecekte, insanlığın çok büyük yıkımlar gördüğü bir dünyada geçiyor Anthem. Gezegenimizdeki antik teknolojileri ele geçirmeye çalışan kötücül bir topluluğa karşı Javelin adı verilen zırhlar yardımıyla savaşıyoruz.

The Monitor adlı karakterin başında olduğu bu topluluk dünya dışı teknolojiler kullanarak, insanlığı kolayca alt edebiliyor olsa da, Javelin'ler sayesinde onlara karşı ayakta kalmak halen mümkün.

GELECEĞİN IRON MAN’LERİ

Anthem'i kuşkusuz cazibe merkezi haline getiren birincil öge de bu zırhlar. Zira Iron Man vari şekilde uçup savaşabildiğiniz Javelin'ler, oynanışa keyifli bir çeşitlilik ve eğlence katıyor.

Her birinin kendine has özelliği olan 4 farklı zırhtan birini seçerek başlıyoruz oyuna. Tabii ilerleyen süreçlerde yeni zırhlar seçmek de mümkün. Seçtiğimiz zırhı ister silah ve benzeri donanım olarak ister de görsel materyaller açısından bir hayli geliştirebiliyoruz. Bu da online oynanışta birbirine benzeyen ama aslında aynı olmayan çok çeşitli kombinasyonlar oluşmasına yol açıyor.

Anthem online oynanması için geliştirilmiş. 4 kişilik bir grup olarak görevleri co-op biçimde tamamlamak oyunun birinci önceliği. İkinci öncelik ise tek kişilik oynanış. İster co-op ister tek kişi, yine aynı görevi yapıyoruz fakat tek kişi olunca hem iş uzuyor hem de zorlaşıyor. Oyun tarafından atanmış 3 farklı oyun arkadaşıyla birlikte ise özellikle ilk görevler fazlasıyla kolay oluyor.

GÖREVLER KENDİNİ TEKRAR EDİYOR

Görev çeşitliliği bakımından maalesef olumlu şeyler söylemek zor zira hep aynı şeyleri yaparak ilerliyoruz. Belli bir bölgeye ilerle, orada düşmanlarla savaş, ardından bir şeyler araştır ya da bul, sonrasında başka bölgeye doğru ilerle, yine düşmanlarla savaş...

Ana hikayede ilerledikçe arada zorunlu challenge'lar çıkıyor ki bu zorunluluk maalesef oyunun havasını kaçırıyor. Yani bir yerden sonra, "X kadar düşman öldür ki Y görevleri açılsın" tarzında bir yaklaşımın olması ciddi bir eksi puan.

ADIM BAŞI YÜKLEME EKRANI

Bir diğer eksi de yükleme ekranları. Oyun dünyasında artık kimsenin yükleme ekranlarından bahsetmediği bir dönemdeyken Anthem'de çok sık bu ekranlarla karşılaşıyoruz. Örneğin göreve gitmeden önce merkezimizdeyiz. Zırha giriyoruz ve bir yükleme ekranı geliyor. Yükleme ekranı bitiyor, görev seçeceğimiz ekran karşımıza çıkıyor.

Görevi seçiyoruz, yine yükleme ekranı geliyor. Hatta bazı görevlerde bir yerden başka bir yere geçerken de yükleme ekranı çıktığı nadiren de olsa oluyor. Frostbite ile yapılan Anthem'de bu kadar çok yükleme ekranı görmek maalesef oyunun bir diğer eksisi.

Arayüz de çok karışık. VIP demoyu saatlerce oynamama karşın oyundaki arayüz sistemi hâlâ karışık geliyor. Basit menüler tasarlayamamak bana hep tuhaf gelmiştir. Bir de kendi kalemizdeyken, çevrede pek çok kişi görüyoruz. Bunların da çoğu ile iletişim kurabiliyoruz. Bunun aksini düşünen de bir çok oyun sever vardır fakat diyaloglar o kadar uzun ki, bir yerden sonra diyalog logosu gördüğüm kişilerden kaçar oldum.

EĞLENCELİ JAVELIN SÜRÜŞÜ

Bu kadar eksiden bahsettikten sonra biraz da Anthem'in artılarını masaya yatıralım. Bir kere Javelin sürmek gayet keyifli. VIP demodan sonra bariz bir şekilde düzenleme yapılmış. Artık çok daha kolay kontrol ediliyorlar ama su altında sürmek halen biraz çetrefilli. Hangi zırhı giyerseniz giyin, her birinin kendine has bir uçuşu, ağırlığı ve hareket kabiliyetleri var. Bunları gerçekten de kolayca ayırt edebiliyoruz.

Biri yüksek zırh kapasitesine sahipken diğerlerine nazaran ağır kalıyor, ötekisi çok hızlı ama kolay hasar alıyor, diğer ikisi ise hız ve zırh seviyesini dengede tutan seçenekler. Ayrıca Javelin geliştirmeleri de zırhtan zırha fark ediyor ve bu da çok sayıda Javelin varyasyonu yaratıyor. Silah bile craft edebiliyor olmak gayet güzel bir özellik.

GERÇEKÇİ ATMOSFER

Görevlere gittiğinizde karşılaştığınız mekanlar son derece başarılı tasarlanmış. Açıkçası Frostbite, grafik kalitesi anlamında gayet başarılı bir iş çıkarmış. En çok etkileyen de ışık ve gölge efektleri. Gün ışığının mekana veya objelere ulaşması ve ortaya çıkan parıltı son derece gerçekçi. Optimizasyon konusunda demodakinden farklı bir sıkıntı ile karşılaştım.

Oyunu önerilen sistemden çok daha iyi bir sistemde oynamama karşın görevlerde sorun yaşamadım ama genel merkezde fps düşmeleri sık sık yaşanıyor. Bu problemin yamalarla düzeleceğini tahmin ediyorum. Atmosferi geliştiren bir diğer öge de sesler ve müzikler. Açıkçası arbede sırasında duyduklarımız sesler artık standart bir kalitede.

Müzikler ise gayet başarılı, hatta müziklerini kapatmadığım nadir oyunlardan Anthem. Eğer yapımın Legion of Dawn Edition'ını alırsanız oyunla birlikte müzik albümü de indirilebilir oluyor.

İLK GÜN YAMASI

İnternet'te araştırdığımda oyundaki İnternet bağlantısı odaklı çökme problemlerinden çok sık şikayet edilmiş. Açıkçası ben çok nadiren bu problemi yaşadım. Hele ki görev esnasında asla olmadı. Sadece göreve gitmeden önce ve görevden dönüşte karşıma çıktı. Oyun otomatik save ettiği için de hiçbir kaybım olmadı.

Anthem'e 22 Şubat'ta bir ilk gün yaması geldi. Belki de çoğu problem o yama ile giderilmiş olabilir. Ben 22 Şubat'ta yama gelmeden önce de oynadım ve söz konusu problemleri nadiren yaşadım.

Anthem, genel olarak potansiyeli yüksek bir oyun ama bazı sürükleyiciliği etkileyecek, oyunun sizi alıp götürmesinin önüne geçecek problemler de yok değil. Bunların çoğunun yamalarla giderileceğini düşünüyorum.

Açıkçası Anthem'i oynamadan önce bir beklentim yoktu fakat oynadıktan sonra gayet eğlendim ve oynamaya da devam edeceğim. Eğer bütçeniz için uygunsa bir şans verebilirsiniz. Aksi halde indirim zamanlarını beklerseniz, hem bu sırada sözü edilen birçok problem de düzeltilmiş olabilir. Anthem, Bioware imzasını taşıdığı için kolayca sırt çevrilecek bir yapım değil.