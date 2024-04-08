Anthony Martial için transfer iddiası! Fenerbahçe detayı...
İtalya Serie A'da şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda bulunun Inter gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Anthony Martial'i gündemine alan Inter'in yanında Fransız oyuncu için Fenerbahçe'nin de devrede olması dikkat çekti. İşte detaylar...
İtalya Serie A devi Inter, bir yandan ligde şampiyonluğa koşarken, diğer yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor.
Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Inter, Manchester United'la olan sözleşmesi bu sezon sona erecek olan Fransız golcü Anthony Martial'ı transfer edebilir.
Haberin detayında, Inter'in hedefindeki bir numaralı ismin Genova'nın 26 yaşındaki İzlandalı golcü Albert Gudmundsson olduğu ancak bu transferin gerçekleşmeme durumunda Anthony Martial'ın transferdeki ikinci hedef olduğunu yazdı.
Inter'in performansı düşüşte olan Martial'in transferini değerlendirmeye aldığını ve Fransız oyuncunun iyi bir pazara sahip oması nedeniyle tüm olasıkıları masaya yatırarak transferdeki tüm opsiyonları değerlendirmek istiyor.
FENERBAHÇE DETAYI
Öte yandan Anthony Martial ile ilgilenen takımlar arasında sadece Inter yok. İtalyan gazetesine göre, Fenerbahçe dahil olmak üzere iki üst düzey Fransız kulübü de 28 yaşındaki Fransız forvet ile ilgileniyor.
Bu sezon Premier Leauge'de 13 maça çıkan Anthony Martial, 1 kez fileleri havalandırdı.