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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat 'Antik Dünyaya Yön Veren Uygarlıklar' İş Kültür Tarih Dizisinde

        'Antik Dünyaya Yön Veren Uygarlıklar' İş Kültür Tarih Dizisinde

        Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Tarih Dizisi, okuyucuları insanlık tarihinde binlerce yıl öncesine götürüyor: Antik Roma, Antik Mısır ve Antik Yunan başlıklı kitaplar, bu büyük uygarlıkların doğup geliştiği koşulları, en önemli eserlerini, gündelik yaşamlarını ve kültürel değerlerini aktarırken, her kitapta 1000'e yakın renkli fotoğraf ve illüstrasyon metinlere eşlik ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 11:44 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:44
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        Antik Dünyaya Yön Veren Uygarlıklar, İş Kültür Tarih Dizisinde
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        Fas’tan Ukrayna’ya, Ürdün’den İskoçya’ya uzanan toprakları, 600 yılı aşkın ömrü ve ardında bıraktığı mirasla birçok kişi için “imparatorluk” ile eşanlamdaki Roma, en heyecan verici uygarlıklardan biri.

        Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Tarih Dizisi'nden çıkan ve Nigel Rodgers’ın kaleme aldığı Antik Roma (Çev.: Ülke Evrim Uysal), dünyanın gelmiş geçmiş en etkili uygarlığının öyküsünü anlatıyor. Batı kültürü, mimarisi ve sanatı üzerindeki geniş kapsamlı etkisi; emperyal, askeri ve siyasi gücü; İmparatorlar Caligula ve Nero’nun kötü şöhretli hayatları, Marcus Antonius ile Kleopatra’nın ünlü ilişkisi, Antik Roma’yı sarsan skandallar ve daha nicesi bu kitapta kendine yer buluyor. Renkli fotoğraflar, tablolar, sanat eserleri ve rekonstrüksiyonlar, soy ağaçları, haritalar, planlar ve mimari çizimlerle Antik Roma’nın ihtişamı gözler önüne seriliyor.

        Nil Vadisi boyunca yayılan Mısır uygarlığı, görkemli tapınakları, şehirleri, gömü alanları ve sanatsal güzellikteki hiyeroglifleri ile dünyanın ilk büyük uygarlığı. Lorna Oakes ve Lucia Gahlin’in yazdığı Antik Mısır (Çev.: Ülke Evrim Uysal), 5.000 yıl boyunca gelişen ve 3.000 yıllık parlak bir dönem yaşayan bu topluma ışık tutuyor. Firavunlar diyarını tüm yönleriyle ele alan kitap, dini inançların ve mitolojinin oynadığı önemli rolü de kapsamlı şekilde inceliyor. Gize, Sakkara ve Krallar Vadisi gibi meşhur gömü alanlarına yönelik merak uyandıran detayları aktarırken okuyucuyu çok sayıda tanrıya ve tanrıçaya adanan tapınaklarda büyüleyici bir gezintiye çıkarıyor.

        Askeri alandaki mahareti, siyasi gelişmişliği ve kültürel yenilikleriyle Antik Yunan’ın mirası, bugün içinde yaşadığımız dünyayı şekillendirmeyi sürdürüyor. Nigel Rodgers tarafından yazılan ve yeni baskısı okuyucuyla buluşan Antik Yunan (Çev.: Ülke Evrim Uysal), sadece askeri ve siyasi alandaki başarısıyla değil; mimarisi, heykel sanatı, tiyatrosu ve felsefesiyle Klasik Yunan’ın tüm Batı kültürü üzerindeki kalıcı etkisini inceliyor. Olympos tanrılarının mitleri ve efsanelerine; Platon, Homeros ve Aristoteles gibi büyük yazarların ve tarihçilerin eserlerine; tapınakların, sarayların ve arkeolojik alanların ayrıntılı açıklamalarına yer veren kitap fotoğraflar, heykeller, tablolar, planlar ve haritalarla muhteşem bir mirası sergiliyor.

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        #iş kültür
        #İş Sanat
        #Nigel Rodgers
        #Kitap
        #tarih
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