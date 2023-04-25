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Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 108. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" gerçekleştirildi.

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AA
  • Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı

    Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan 2 bin kişilik grup, gece Çanakkale kent merkezinden Gelibolu Yarımadası'na geçti.

     

     
  • Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı

    Katılımcılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde, tören alanına kurulan dev ekrandan Çanakkale Savaşları'na ilişkin belgesel, film, röportaj ve bazı kentlerdeki Anzak Günü törenlerini izleyerek "Şafak Ayini"nin başlamasını bekledi.

     

     
  • Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı

    Şafak vakti başlayan programda, Avustralya Gazi İşleri Bakanı Matt Keogh ve Yeni Zelanda Savunma Bakanı Andrew Little günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

     

     
  • Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı

    Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektup okundu.

     

     
  • Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı

    Etkinlik alanına Türkiye Cumhuriyeti adına Çanakkale Vali Yardımcısı Davut Boztaş ile diğer ülkelerin temsilcileri çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu.

     

     
  • Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı

    Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda milli marşlarının okunmasının ardından dua edilmesiyle tamamlanan programa, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Harry Hall, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İngiltere Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders ile 25 ülkeden çok sayıda maslahatgüzar, büyükelçi, misyon başkan yardımcısı ile savunma ataşeleri katıldı.

     

     
  • Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı

    ANZAKLAR VE ANZAK GÜNÜ

    Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor.

     

     
  • Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı

    Anzaklar 1915'te Çanakkale'de, daha sonra da Orta Doğu ve Avrupa'da müttefikleri adına savaştı. Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.
  • Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı
  • Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı

*Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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