Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda milli marşlarının okunmasının ardından dua edilmesiyle tamamlanan programa, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Harry Hall, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İngiltere Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders ile 25 ülkeden çok sayıda maslahatgüzar, büyükelçi, misyon başkan yardımcısı ile savunma ataşeleri katıldı.