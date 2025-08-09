AÖF yaz okulu sınavları için geri sayım başladı. Yaz okulu sınavı ile öğrenciler üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan almadıkları dersleri yaz okulunda alabiliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı yaz okulu sınav yerleri belli oldu. Peki, "AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?" İşte AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...