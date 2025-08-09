AÖF sınav giriş belgesi sorgulama: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. AÖF yaz okulu sınavlarına sayılı günler kala, sınav giriş belgesi erişime sunuldu. Tek oturum şeklinde uygulanacak olan AÖF yaz okulu sınavlarında her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilmektedir. Peki, "AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?" İşte 2025 AÖF yaz okulu sınav tarihi...
AÖF yaz okulu sınavları için geri sayım başladı. Yaz okulu sınavı ile öğrenciler üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan almadıkları dersleri yaz okulunda alabiliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı yaz okulu sınav yerleri belli oldu. Peki, "AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?" İşte AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi takvimine göre AÖF Yaz Okulu Sınavı, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Sınav tek oturumda yapılacak. Her ders için 20 çoktan seçmeli soru sorulacak. Her sınav için 30 dakikalık süre tanınacak. Bu sınav, 2024-2025 eğitim döneminin son yazılı değerlendirmesi olacak.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı giriş belgeleri yayımlandı!
AÖF giriş belgesine http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.