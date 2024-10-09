SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

ÖDSGM tarafından belirlenen günlerde 9 veya daha az sayıda dersten sınava girecek olan her öğrenci için tek oturum, 9 dersten fazla sayıda dersten sınava girecek olan her öğrenci için iki oturum olacak şekilde e -Sınav uygulaması olarak gerçekleştirilecektir.

e-Sınav salonunda 10 un altında öğrencinin sınav randevusu olması halinde bu salonda sınav yapılmayacak olup öğrenciler ÖDSGM tarafından uygun görülen e-Sınav merkezine aktarılacaktır.

Her ders için 4 seçenekli 11 soru ve her bir oturum için 120 dakika süre verilecektir.

Sınav başladıktan sonra gelen öğrenciler, sınav salonundan çıkan öğrenci olmadığı sürece sınava alınır. Ancak bu öğrenci/öğrencilere ek süre verilmez.