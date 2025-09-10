Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam AÖL kayıtları ne zaman ve nasıl yapılır? 2025 2026 AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar?

        AÖL kayıtları ne zaman ve nasıl yapılır? 2025 2026 AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar?

        Açıktan lise okuyan vatandaşlar AÖL kayıtlarını araştırıyor. 3 Eylül'de başlayan Açık Öğretim Lisesi 1.dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Henüz kayıt yaptırmayanlar AÖL kayıtlarını sorguluyor. Peki AÖL kayıtları ne zaman ve nasıl yapılır? 2025 2026 AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar?

        Giriş: 10.09.2025 - 13:54 Güncelleme: 10.09.2025 - 13:54
        Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak isteyenler AÖL kayıtlarının tarihini sorguluyor. AÖL kayıt takvimi ve ücretleri netlik kazanmasıyla birlikte, Açık Lise’ye devam edenler ile yeni kayıt yaptırmak isteyenler detayları merakla inceliyor. İşte AÖL kayıt tarihi ve tüm detaylar

        AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYITLARI NE ZAMAN?

        3 Eylül 2025 tarihinde başlayan Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 26 Eylül 2025 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.

        AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt ücreti, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 400 TL olarak belirlendi.

        AÖL KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR, NEREDEN?

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt ücreti, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 400 TL olarak belirlendi. Bu ücret, yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için geçerli olup, ödemeler https://odeme.meb.gov.tr adresi üzerinden kredi kartıyla ya da Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası’nın ATM, mobil bankacılık veya internet bankacılığı kanallarıyla yapılabiliyor. Öğrencilerin kayıt sürecini tamamlayabilmesi için bu ücreti belirtilen tarihler arasında yatırması gerekiyor; güncel takvim ve ek detaylar için MEB’in resmi duyuruları takip edilmelidir.

        AÖL YENİ KAYIT LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

        AÖL KAYIT YENİLEME LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

