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AÖL sınav tarihleri 2022 birinci dönem takvimi açıklandı! AÖL sınavları uzaktan mı olacak?

Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav tarihleri 2022 birinci dönem öğrencileri tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından 2022 AÖL birinci dönem sınav tarihleri takvimi yayınlandı. Bilindiği üzere geçtiğimiz sene korona önemlemleri nedeniyle AÖL sınavları online yapılmıştı. Peki, bu sene yani 2022 - 2023 eğitim ve öğretim dönemi AÖL sınavları yüz yüze mi, uzaktan mı yani online mı olacak? İşte merak edilip araştırılan sınav tarihleri ve sınavla ilgili detaylar...

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  • AÖL sınav tarihleri 2022 birinci dönem takvimi | AÖL sınavları uzaktan mı (Online mı) olacak?
  • AÖL sınav tarihleri 2022 birinci dönem takvimi | AÖL sınavları uzaktan mı (Online mı) olacak?
  • AÖL sınav tarihleri 2022 birinci dönem takvimi | AÖL sınavları uzaktan mı (Online mı) olacak?
  • AÖL sınav tarihleri 2022 birinci dönem takvimi | AÖL sınavları uzaktan mı (Online mı) olacak?

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