AÖL 2. Dönem Sınavları için geri sayım sürüyor. Kahramanmaraş depremi nedeniyle bazı sınavlar ertelendi. Bazılarının ise uzaktan online yapılmasına karar verildi. Peki, 2023 AÖL ikinci dönem sınavları uzaktan mı (Online) yüz yüze mi olacak? AÖL ikinci dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...