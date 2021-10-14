Apple’da ‘ses’ sorunu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji Cihaz Apple, AirPods Pro için servis programı başlattı - Haberler
ABONE OL

Apple, AirPods Pro için servis programı başlattı

Apple, AirPods Pro’larda, cızırtı, statik gürültü ve Aktif Gürültü Engelleme özelliğinin çalışmaması sorunlarını tespit etti. Ekim 2020'den önce üretilen cihazları etkileyen sorun ile ilgili olarak servis programı başlatıldı. İşte sorun yaşayan AirPods Pro kullanıcılarının yapması gerekenler...

Apple, AirPods Pro için servis programı başlattı - Haberler
Apple’da ‘ses’ sorunu!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Apple, kablosuz kulaklığı AirPods Pro’yu, tespit edilen bir sorun için servis programı kapsamına aldı. Destek sayfasında “Ses Sorunları İçin AirPods Pro Servis Programı” başlığıyla duyurulan gelişmeye göre Apple, AirPods Pro aygıtlarının küçük bir kısmında ses sorunları yaşanabileceğini belirledi.

Yapılan açıklamada, bu sorundan etkilenen cihazların, Ekim 2020'den önce üretilen AirPods Pro’ları ilgilendirdiği belirtildi. Buna göre sorundan etkilenen AirPods Pro'larda aşağıdaki davranışlardan en az biri görülebiliyor:

- Gürültülü ortamlarda, antrenman sırasında veya telefon görüşmesi yaparken artan cızırtı veya statik gürültü

- Aktif Gürültü Engelleme (ANS) özelliğinin beklendiği gibi çalışmaması (ör. bas ses kaybı veya sokak ya da uçak gürültüsü gibi arka plandaki sesleri daha çok duyma)

Etkilenen AirPods Pro birimlerine (sağ, sol veya her ikisi) Apple veya bir Apple yetkili servis sağlayıcısı tarafından ücretsiz olarak servis işlemi uygulanacağı açıklandı.

Şarj kutusunun bu durumdan etkilenmediğini ve dolayısıyla değiştirilmeyeceğini açıklayan Apple’ın yaptığı duyuruya göre servis işlemi uygulanmadan önce kullanıcıların AirPods Pro'su incelenerek aygıtın bu programa uygun olup olmadığı kontrol edilecek. Sorunlu olduğu doğrulanan AirPods Pro (sağ, sol veya her ikisi) değiştirilecek.

SORUN YAŞAYANLAR NE YAPMALI?

Yukarıda belirtilen sorunları yaşayan AirPods Pro kullanıcılarının şu adımları izlemesi gerekiyor:

- Bir Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı bulun.

- Bir Apple Store'da rezervasyon yaptırın.

Dünya genelindeki bu Apple programı, AirPods Pro'nun standart garanti kapsamını genişletmeyecek. Program, etkilenen AirPods Pro aygıtlarını kapsayacak ve birimin ilk perakende satış tarihinden sonraki 3 yıl boyunca geçerli olacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Star Trek'in Kaptan Kirk'ü uzaya çıktı
TEKNOLOJİ Star Trek'in Kaptan Kirk'ü uzaya çıktı
Sosyal medyada bu hataları yapmayın! Haberler
TEKNOLOJİ Sosyal medyada bu hataları yapmayın!
Apple özel etkinliği 18 Ekim'de! Haberler
TEKNOLOJİ Apple duyurdu: Yenisi geliyor
Apple'dan yeni etkinlik duyurusu! Apple yeni etkinliği ne zaman? Apple yeni etkinlikte ne tanıtacak?
TEKNOLOJİ Apple'dan yeni etkinlik duyurusu!
WhatsApp grupları kaldırılıyor mu? WhatsApp grupları değişiyor iddiası
TEKNOLOJİ WhatsApp grupları kaldırılıyor mu?
2 günlük Ulusal Siber Kalkan 2021 Tatbikatı başladı - Haberler
TEKNOLOJİ Tatbikat için düğmeye bastılar!
Instagram'a 'Instagram çöktü mü?' özelliği geliyor - Haberler
TEKNOLOJİ Instagram'a 'Instagram çöktü mü?' özelliği!
Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor? Facebook erişim sorunu
TEKNOLOJİ Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor
Trendyol hakkında rekabet soruşturması
TEKNOLOJİ Trendyol'a Rekabet soruşturması
OPPO ColorOS 12 tanıtıldı, işte özellikleri! Haberler
TEKNOLOJİ İşte Çinli'nin yeni işletim sistemi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.