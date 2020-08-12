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Dokuz yıl önce Steve Jobs'tan Apple CEO'luğu görevini devralan Tim Cook dolar milyarderi oldu. Bloomberg'ün hesabına göre elinde 847 bin 969 Apple hissesi bulunan Cook'un toplam serveti geçen hafta ilk kez 1 milyar doları geçti. Cook sadece geçen yıl firmadan 125 milyon dolarlık ödeme almıştı. Elindeki hisselerin toplam değeri ise 370 milyon doları aşıyor.

Cook'un milyarder konumuna yükselten Apple hisselerinin bu yıl gösterdiği yüksek performans oldu. Apple hisseleri 2020 genelinde şu ana kadar yüzde 46 yükseldi ve şirketin piyasa değeri 1.9 trilyon dolara yaklaştı. Firmanın 2 trilyon dolar barajını geçen ilk şirket olması bekleniyor.

YÜZDE 434 YÜKSELTTİ

Tim Cook Ağustos 2011'de dümeni Steve Jobs'tan devraldığında ise Apple'ın piyasa değeri yaklaşık 350 milyar dolar civarındaydı. Yani Cook 9 yılda başarılı yönetimiyle şirketin değerini yüzde 434 artırdı.

Bugün itibarıyla Amazon Kurucusu Jeff Bezos 182 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olmaya devam ediyor. Bezos'u 120 milyar dolarla Microsoft Kurucusu Bill gates ve 97 milyar dolarlık servetiyle Facebook CEO'su Mark Zuckerberg takip ediyor.