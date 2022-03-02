Apple'dan Rusya yaptırımı!

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ABD'li teknoloji devi, Rusya'ya yönelik aldığı kararlar kapsamında, Rus medya kuruluşları RT ve Sputnik'in mobil uygulamalarını da uygulama mağazası App Store'dan kaldırdı.

Rusya merkezli bu medya kuruluşlarının mobil uygulamalarına artık App Store'dan erişilemiyor. Bu uygulamaları indirmek isteyen kullanıcılar, Türkiye'de de "Bu öğe artık mevcut değil" uyarısı ile karşılaşıyor.

Apple Pay başta olmak üzere diğer Apple hizmetlerin de sınırlandırıldığı belirtildi.

Rusya’da iPhone, Apple Watch ya da MacBook satın almak için şirketin internet sitesine giren kullanıcılara bu ürünlerin teslimatının mümkün olmadığı uyarısı çıktı.

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mikhailo Fedorov, bu haftanın başında Apple CEO’su Tim Cook’a gönderdiği mektupta şirketin ürünlerinin satışının Rusya’da engellenmesini istemişti.