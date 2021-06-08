İşte iOS 15'in yenilikleri 0:00 / 0:00

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Apple, yıllık geliştiriciler konferansı WWDC 21 etkinliğinde iPhone’lara bir dizi yenilik getirecek olan yeni yazılım güncellemesi iOS 15’i duyurdu.

Etkinlikte, iPhone’lara iOS 15 güncellemesi ile gelecek olan yeni Odak özellikleri, bilgi keşfetmeye yönelik gelişmiş aygıt içi akıllı teknolojiler ve FaceTime’da yapılan güncellemelerin yanı sıra Harita, Hava Durumu ve Wallet güncellemelerinin ön tanıtımını yapıldı.

iOS 15, FaceTime’da SharePlay özelliği, aygıt içi akıllı teknolojilerden yararlanan Live Text özelliği, yeniden tasarlanan Bildirimler ile dikkat çekiyor.

FACETIME İÇİN SHAREPLAY

Uzamsal Ses özelliği sayesinde, FaceTime görüşmelerindeki sesler konuşan kişinin ekranda durduğu taraftan geliyormuş gibi duyuluyor ve yeni mikrofon modları kullanıcının sesini arka plan gürültüsünden ayırıyor. iOS 15 ile birlikte iPhone’daki Portre modu FaceTime’da da kullanılabiliyor.

Görüntülü görüşmeler için özel olarak tasarlanan Portre modu sayesinde kullanıcılar arka planlarını flulaştırarak kendilerini görüntünün odak noktasına yerleştirebiliyor. Grup FaceTime özelliği kullanılırken katılımcılar yeni ızgara görüntüsü ile herkesi aynı anda görebiliyor.

Kullanıcılar FaceTime görüşmesi yaparken SharePlay ile deneyimlerini paylaşabiliyor; örneğin Apple Music’ten birlikte şarkı dinleyebiliyor, TV programlarını veya filmleri eşzamanlı olarak izleyebiliyor veya uygulamaları birlikte görüntülemek için ekranlarını paylaşabiliyorlar.

ANDROID VE WINDOWS İLE FACETIME GÖRÜŞME

SharePlay özelliği iPhone, iPad, Mac’te ve Apple TV’de çalışıyor ve paylaşılan oynatma denetimleri ile bir SharePlay oturumundaki herkes içeriği oynatabiliyor, duraklatabiliyor veya ileriye sarabiliyor.

iOS 15 ile birlikte, FaceTime görüşmeleri Apple aygıtlarının dışında, Android ve Windows cihazlara da taşınıyor. iPhone, iPad veya Mac’te bir bağlantı oluşturup Mesajlar, Takvim, Mail veya üçüncü taraf uygulamalarıyla paylaşma imkanı sayesinde, Android veya Windows aygıtlarındaki web tarayıcısı üzerinden FaceTime görüşmesine katılmak mümkün oluyor.

ODAKLANMA ARAÇLARI

iOS 15, kullanıcıların dikkat dağınıklığını azaltmalarına ve odaklanmalarına yardımcı olan yeni araçlar da sunuyor. Odak, bildirimleri ve uygulamaları kullanıcının nelere odaklanmak istediğine göre filtreleyen yeni bir özellik.

Kullanıcılar, özel bir Odak oluşturup veya hangi kişilerin ve uygulamaların onlara bildirim gönderebileceğini belirlemek için aygıt içi akıllı teknolojilerden yararlanarak önerilmiş bir Odak seçip aygıtlarını ayarlayabiliyorlar.

Odak önerileri, iş saatleri veya yatmadan önce rahatlama zamanı gibi kullanıcının o anki bağlamına göre belirleniyor ve Odak bir Apple aygıtında ayarlandıktan sonra kullanıcının diğer Apple aygıtlarında da otomatik olarak uygulanıyor.

YENİ BİLDİRİMLER

Yeniden tasarlanan Bildirimler, kişilere fotoğraf ekleme seçeneği ve uygulamaları tanımayı kolaylaştıran daha büyük simgeler sunuyor. Dikkat dağınıklığını azaltmak için, yeni bir bildirim özeti acil olmayan bildirimleri bir araya toplayarak sabah veya akşam gibi daha uygun bir zamanda gösteriyor.

Aygıt içi akıllı teknolojilerden yararlanan bildirimler, kullanıcının uygulamalarla etkileşimlerine göre en alakalı bildirimleri en üstte gösteren bir öncelik sırasına göre düzenleniyor.

FOTOĞRAFTAKİ METİNLERİ ALGILAYAN LIVE TEXT

iOS 15 ile gelen Live Text özelliği, aygıt içi akıllı teknolojilerden yararlanarak bir fotoğraftaki metinleri algılıyor ve kullanıcıların bu metinler üzerinde işlem yapabilmesini sağlıyor.

Örneğin, kullanıcı el yazısıyla yazılmış bir yemek tarifinin fotoğrafını arayıp bulabiliyor veya bir mağaza vitrinindeki telefon numarasını çekerek telefon etme seçeneğini kullanabiliyor.

Apple Neural Engine destekli Kamera uygulaması da bir kafede sergilenen Wi-Fi parolası gibi metinleri algılayıp kopyalayabiliyor. Görsel Araştır özelliği ile, kullanıcılar popüler sanat eserleri ve simge yapılar, evcil hayvan türleri, doğada bulunan bitki ve çiçekler hakkında daha fazla bilgi edinebiliyor.

SAFARİ YENİDEN TASARLANDI

Yeni Safari, denetimlere tek elle ulaşmayı kolaylaştıran ve içerikleri merkezine alan yeni bir tasarıma sahip. Kompakt ve hafif olan yeni sekme çubuğu, kullanıcıların sekmeler arasında geçiş yapabilmeleri için ekranın alt kısmında havada duruyor. Sekme Grupları, kullanıcıların sekmeleri kaydedip diledikleri zaman iPhone, iPad veya Mac’ten bu sekmelere erişebilmelerini sağlıyor.

YENİ HARİTA UYGULAMASI

Apple’ın iOS 15’i ile birlikte Harita uygulamasına da yeni özellikler ekleniyor. iPhone veya CarPlay kullanarak gezinirken Harita uygulaması yeni yol ayrıntılarıyla üç boyutlu bir şehirde araba kullanma deneyimi sunuyor. Böylece kullanıcılar dönüş şeritleri, refüjler, bisiklet yolları ve yaya kaldırımları gibi ayrıntıları daha iyi görebiliyor.

Ayrıca yolcular Apple Watch üzerinden de yolu takip edebiliyorlar. iOS 15 ile kullanıcılar iPhone’u sadece dik tutarak Harita’nın konumu doğru bir şekilde oluşturup artırılmış gerçeklikte ayrıntılı yürüme rotaları sunmasını sağlayabiliyor.

E-POSTALAR İÇİN YENİ GİZLİLİK DENETİMİ

iOS 15 ile gelen yeni gizlilik denetimlerinden olan Mail Privacy Protection özelliği, göndericilerin bir mail’in açılıp açılmadığını öğrenmelerini önlüyor ve göndericilerin kullanıcının konumunu öğrenmesini veya IP adresine göre kullanıcının profilini oluşturmasını engellemek için IP adreslerini gizliyor.

Uygulama Gizlilik Raporu ise son 7 günde uygulamalara verilen konum, fotoğraflar, kamera, mikrofon ve kişilere erişim izninin nasıl kullanıldığına ve başka hangi alan adlarıyla iletişim kurulduğu hakkında genel bir özet sunuyor.

NE ZAMAN ÇIKACAK?

iOS 15 ile birlikte Bul uygulaması, kapatılmış veya silinmiş bir aygıtı bulmaya yardımcı olacak yeni becerilerin yanı sıra konumlarını paylaşan aile ve arkadaşlar için canlı konum yayını özelliğini de sunuyor. Ayrılma Uyarıları, kullanıcıyı AirTag’ini, Apple aygıtını veya Bul ağı aksesuarını bilinmeyen bir konumda unuttuğu zaman bilgilendiriyor ve Bul ağı AirPods Pro ile AirPods Max’i de destekler hale geliyor.

Geliştirici önizlemesi çıkan iOS 15’in halka açık beta sürümü ise gelecek ay iOS kullanıcılarına sunulacak. iOS 15 bu sonbaharda, iPhone 6s ve daha yeni modeller için ücretsiz yazılım güncellemesi olarak kullanıma sunulacak.