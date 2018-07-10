Bir yandan iOS 12’nin beta testlerine devam eden teknoloji devi Apple, çeşitli hataları düzelten ve iyileştirmeler sunan iOS 11.4.1 güncellemesini yayınladı. Sürüm notlarında görülmemesine rağmen yeni güncellemenin en büyük özelliği iOS 12 Beta’da da bulunan ‘USB Restricted Mode’u içermesi.

‘USB Restricted Mode’, telefonların USB girişlerini koruyan bir özellik. Özellikle polislerin iPhone’ların güvenliğini ve şifrelerini bir şekilde çeşitli programlar aracılığıyla kırdığının farkında olan Apple, bu özellikle birlikte sorunu çözmeyi planlıyor. Eğer iPhone’lar bir saat boyunca kapalı kalırsa USB girişleri kilitleniyor ve bu yolla cihazın güvenliğini kırmak mümkün olmuyor. USB Restricted Mode özelliğinden yararlanabilmek için ‘Ayarlar’ kısmından Face ID ya da Touch ID & Passcode bölümünü seçip ‘USB Accessories’i açmanız gerek.

iOS 11.4.1’in kullanıcılara sunduğu bir diğer yenilik ‘Find My AirPods’ ve ‘Find My iPhone’ özelliğindeki geliştirmeler. Özellikle bazı kullanıcılar bu uygulamalardan yararlanırken sorunlar yaşıyordu. Yeni güncelleme ile Exchange hesapları ile mail, kişiler ve notları senkronize etmek de daha güvenli oluyor.