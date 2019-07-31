Apple, 2019 yılının Nisan-Mayıs-Haziran dönemini kapsayan çeyrek sonuçlarını açıkladı. 2018 yılında 30 Haziran’da sona eren çeyrekte 53 milyar 265 milyon dolar gelir elde eden Apple, bu yıl aynı dönemde gelirlerini sadece yüzde 1 artırabildi. Apple’ın bu çeyrekteki gelirleri geçen yıla göre yüzde 1’lik artışla 53 milyar 809 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemler itibariyle şirketin net kârı ise 11.5 milyar dolardan yüzde 13 azalışla, 10 milyar dolar seviyesine indi. Bu gelir ve kâr rakamları analistlerin beklentilerinin altında kalırken, Apple için hayal kırıklığı yaratan bir diğer sonuç ise iPhone’dan geldi. Buna göre Apple 7 yıl aradan sonra ilk kez iPhone satışlarından elde ettiği gelirin toplam gelirlerine oranı yüzde 50’nin altına indi.

İŞTE DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

2019 Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Nisan-Mayıs-Haziran Değişim Toplam Gelirleri (milyar dolar) 53809 53265 1.0% Net Kârı (milyar dolar) 10044 11519 -12.8% iPhone Gelirleri (milyar dolar) 25986 29470 -11.8% iPhone Gelirlerinin Payı 48.3% 55.3%

Apple’ın geçen 3 aylık dönemde iPhone satış gelirleri 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 12 düşüşle 25 milyar 986 milyon dolara geriledi. Bu rakamla iPhone satışlarından elde edilen gelirin toplam gelire oranı yüzde 48’e indi. Geçen yıl ise bu oran yüzde 55 idi.

iPHONE DIŞINDA İŞLER İYİ...

Sonuçları değerlendiren Apple CEO’su Tim Cook, iPhone dışındaki ürün ve hizmet gruplarında sergiledikleri performansa dikkat çekerek, “Bu çeyrekte, servislerde tüm zamanların rekor gelirini elde ettik, giyilebilir ürünlerdeki (Apple Watch) büyümeyi hızlandırdı, iPad ile Mac'teki güçlü performans sergiledik” dedi.

iPhone’da iyileşme trendinde olduklarını ifade eden Cook, “Elde ettiğimiz bu sonuçlar, faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafi pazarlarda bize ümit vaat ediyor. Kendimize güveniyoruz. 2019, tüm platformlarımızda, yeni hizmetlerde ve birkaç yeni üründe büyük lansmanlarla heyecan verici bir dönem olacak” değerlendirmesini yaptı.

1 TRİLYON DOLAR BARAJINI YENİDEN GEÇTİ

İçinde bulunduğumuz çeyrekte 61 milyar dolar ile 64 milyar dolarlık gelir hedefinin olduğunu da açıklayan Apple’ın hisseleri, ABD borsalarında kapanış sonrası işlemlerde yüzde 4.5 yükseldi. Hisse fiyatındaki bu yükselişle Apple’ın piyasa değeri de 2018 yılının Eylül ayından sonra ilk kez 1 trilyon doları tekrar aştı.

Bu artışta, yaıtrımcıların, bir önceki çeyrekte yüzde 17 düşen iPhone gelirlerinin açıklanan bu son çeyrekte yüzde 12 düşmesini, ‘iPhone’da iyileşme trendi’ olarak yorumlaması da etkili oldu. Yine içinde bulunduğumuz çeyrekte analistlerin 61 milyar dolar gelir beklentisi olan şirketin bu rakamı, 61 ile 64 milyar dolar arasında açıklaması da, Aple yatırımcılarını umutlandırdı.