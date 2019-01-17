iPhone kullanıcıları her ne kadar pek çok konuda avantajlı olsalar da batarya ömrü konusunda çeşitli sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Normal bir kullanımda tek bir şarj ile ortalama bir gün yetebilen cihazlar için Apple önemli bir hamle yaparak yeni batarya kılıflarını satışa sundu.
iPhone XS, XS Max ve XR için üretilen Apple’ın akıllı batarya kılıfları ile konuşma süresine 33 saat daha eklenebilirken, internet kullanımı 21 saate, video oynatma 25 saate kadar artırılabiliyor. Akıllı telefon batarya kabını kablosuz şarj desteği sayesinde telefondan ayrı olarak şarj etmenize gerek kalmıyor.
2015 yılında iPhone 6 ve 6s için çıkarılan kılıf göreceli olarak daha hantal ve şeklen de şık değildi. Ancak görünen o ki, Apple, iPhone XS, XS Max ve XR için ürettiği akıllı telefon kılıflarında daha özenli davranmış.
iOS İLE ENTEGRE ÇALIŞIYOR
Kılıfa “akıllı” denilmesinin (Smart Battery Case) sebebi ise iOS ile entegre çalışabilmesi. Kullanıcılar, kılıfta kalan batarya seviyesini hem kilit ekranında hem de bildirim merkezinde görebiliyor.
Siyah ve beyaz olarak iki farklı rengi olan akıllı batarya kılıfları 129 dolarlık fiyat etiketine sahip. Ürünün Türkiye’deki fiyatı ise standart ‘powerbank’lerin oldukça üzerinde. Apple Türkiye’nin internet sitesinde de satışa sunulan akıllı batarya kılıfının fiyatı 999 TL olarak belirlendi.
iPhone XS'in pil ömrünün kablosuz bağlantı üzerinden 20 saate kadar konuşma süresi, 12 saate kadar internet kullanımı, 14 saate kadar video oynatma ve 60 saate kadar ses çalmaya olanak sağlayabildiğini de belirtelim.
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