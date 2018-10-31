Türkiye’de geçen ay iPhone’undan Mac’ine tüm ürünlerine zam yapan Apple’dan bu sefer indirim haberi geldi. Döviz kurlarında yaz aylarında başlayan yükselişin etkisiyle ard arda iki defa fiyat artışına giden Apple, bu sefer son dönemde dolarda yaşanan kısmi düşüşü ürün fiyatlarına yansıttı. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre iPhone 8 ve iPhone 7 fiyatları ortalama yüzde 5 ile yüzde 11 arasında ucuzlarken, satış fiyatındaki düşüş Apple’ın akıllı saati Apple Watch Series 3 ve 4 modellerinde ortalama yüzde 10 oldu. İşte Apple ürünlerinin indirimli yeni fiyatları:
iPhone 8 Plus (64 GB):
Eski Fiyat: 7499 TL Yeni Fiyat: 6699 TL İndirim: 800 TL
iPhone 8 Plus (256 GB):
Eski Fiyat: 8999 TL Yeni Fiyat: 7999 TL İndirim: 1000 TL
iPhone 8 (64 GB)
Eski Fiyat: 6499 TL Yeni Fiyat: 5799 TL İndirim: 700 TL
iPhone 8 (256 GB):
Eski Fiyat: 7999 TL Yeni Fiyat: 7099 TL İndirim: 900 TL
iPhone 7 Plus (64 GB):
Eski Fiyat: 6299 TL Yeni Fiyat: 5699 TL İndirim: 600 TL
iPhone 7 Plus (128 GB):
Eski Fiyat: 6999 TL Yeni Fiyat: 6599 TL İndirim: 400 TL
iPhone 7 (32 GB):
Eski Fiyat: 4999 TL Yeni Fiyat: 4499 TL İndirim: 500 TL
iPhone 7 (128 GB):
Eski Fiyat: 5999 TL Yeni Fiyat: 5399 TL İndirim: 600 TL
Yeni iPad 9.7 (32 GB):
Eski Fiyat: 2799 TL Yeni Fiyat: 2499 TL İndirim: 300 TL
iPad Pro 10.5 (64 GB):
Eski Fiyat: 5399 TL Yeni Fiyat: 4799 TL İndirim: 600 TL
Macbook Air (13 inç):
Eski Fiyat: 7999 TL Yeni Fiyat: 7199 TL İndirim: 800 TL
iMac (21.5 inç):
Eski Fiyat: 9399 TL Yeni Fiyat: 8399 TL İndirim: 1000 TL
iMac Pro (en üst seviye):
Eski Fiyat: 119 bin TL Yeni Fiyat: 109 bin TL İndirim: 10 bin TL
Apple Watch Series 3:
Eski Fiyat: 2499 TL Yeni Fiyat: 2149 TL İndirim: 300 TL
Apple Watch Series 4:
Eski Fiyat: 3499 TL Yeni Fiyat: 3099 TL İndirim: 400 TL
Apple TV (4K):
Eski Fiyat: 1799 TL Yeni Fiyat: 1579 TL İndirim: 200 TL
Airpods :
Eski fiyat: 1349 TL Yeni Fiyat: 1199 TL İndirim: 200 TL
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