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Türkiye’de geçen ay iPhone’undan Mac’ine tüm ürünlerine zam yapan Apple’dan bu sefer indirim haberi geldi. Döviz kurlarında yaz aylarında başlayan yükselişin etkisiyle ard arda iki defa fiyat artışına giden Apple, bu sefer son dönemde dolarda yaşanan kısmi düşüşü ürün fiyatlarına yansıttı. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre iPhone 8 ve iPhone 7 fiyatları ortalama yüzde 5 ile yüzde 11 arasında ucuzlarken, satış fiyatındaki düşüş Apple’ın akıllı saati Apple Watch Series 3 ve 4 modellerinde ortalama yüzde 10 oldu. İşte Apple ürünlerinin indirimli yeni fiyatları: