Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, ara tatil kaç gün sürecek?
İlkokul, ortaokul, ve lise öğrencileri için ilk ders zili 9 Eylül'de çaldı. Kasım ayının gelişiyle birlikte ilk ara tatil tarihi öğrenci ve velilerin gündemindeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 2025 eğitim-öğretim takvimi ile ara tatil, sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatili ve okulların kapanacağı tarih belli oldu. Peki, "Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, ara tatil kaç gün sürecek?" İşte 2024 okullarda birinci Kasım ara tatilinin başlayacağı tarih...
Kasım ara tatili için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı birinci ara tatilin başlayacağı tarihi yayımladığı akademik takvim ile duyurdu. Ara tatilin başlamasıyla tatilin tadını çıkaracak öğrenciler, kasım ara tatilinin sona ermesiyle ders başı yapacak. Okullarda ilk ara tatil Kasım ayında yapılırken, ikinci ara tatil ise nisan ayında yapılmaktadır. Peki, "Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, ara tatil kaç gün sürecek?" İşte detayalr...
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Okullar 9 Eylül 2024 tarihinde yeni eğitim dönemine başladı. Birinci dönem 17 Ocak tarihinde sona erecek.
Birinci dönemin sona ermesiyle yarıyıl tatili veya Sömestr tatili olarak da bilinen tatil başlayacak. Yarıyıl tatili 20 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran’da eğitim dönemi sona erecek.
ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?
Öğrenciler 2024-2024 eğitim öğretim yılında birinci ara tatilini 11-15 Kasım tarihinde yapacak. Ara tatiller hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün sürecek.
Öğrenciler ikinci dönem ara tatilini ise 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında yapabilecek. Takvim şu şekilde;
Birinci dönem ara tatili: 11-15 Kasım 2024
Yarıyıl tatili: 20 Ocak - 31 Ocak 2024
İkinci ara tatil: 31 Mart- 4 Nisan 2025
Okulların kapanması: 20 Haziran 2025