Kasım ara tatili için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı birinci ara tatilin başlayacağı tarihi yayımladığı akademik takvim ile duyurdu. Ara tatilin başlamasıyla tatilin tadını çıkaracak öğrenciler, kasım ara tatilinin sona ermesiyle ders başı yapacak. Okullarda ilk ara tatil Kasım ayında yapılırken, ikinci ara tatil ise nisan ayında yapılmaktadır. Peki, "Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, ara tatil kaç gün sürecek?" İşte detayalr...