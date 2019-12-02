Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Kara kışın yurdun bir bölümünde etkili olmasıyla beraber, araç sahipleri servislerin yolunu tuttu. Fakat, otomobilini değişen hava şartlarına hazır hale getirmek isteyen araç sahiplerinin, geçen yıla kıyasla daha kabarık faturalar ile karşılaşma ihtimali bulunuyor.

Öyle ki, Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) verilerine göre, araç yedek parça ve ekipmanlarının fiyatı son bir yıl içinde yüzde 30 artmış durumda.

TÜİK'in açıkladığı rakamlar incelendiğinde, 2019'un ilk 10 aylık döneminde araç yedek parça ve ekipmanlarının ortalama fiyatının 359.6 TL olduğu karşımıza çıkıyor. Söz konusu rakam geçen yılın ilk 10 ayında ise 277.8 TL seviyesindeyken, bir önceki yılın aynı döneminde de 193.1 TL olarak TÜİK tablosuna yansıyor.

TÜİK, henüz araç yedek parça ve ekipmanlarının 2019 Kasım ayı fiyatını açıklamış değil. Dolayısıyla, aylık bazda bir karşılaştırma yapabilmek için açıklanan son veri olan Ekim ayı fiyatlarına göz atmakta fayda var.

Yedek parça ve ekipman fiyatları 2017 2018 2019 1 yıllık değişim (2018-2019) 2 yıllık değişim (2017-2019) Ocak-Ekim 193,1 TL 277,8 TL 359,6 TL 29,4% 86,2% Ekim 204,8 TL 350,1 TL 371,2 TL 6,0% 81,3%

Buna göre, araç yedek parça ve ekipmanlarının fiyatı Ekim 2019'da 371.2 TL olarak açıklanıyor.

Aynı parça ve ekipmana geçen yılın Ekim ayında istenen ücret ise TÜİK tarafından 350.1 TL olarak açıklanmıştı. Rakamlar, Ekim ayı yedek parça ve ekipmanlarındaki bir yıllık artışın yüzde 6 olduğunu ortaya koyuyor.

TAMİR VE BAKIMDAKİ ARTIŞ YÜZDE 39

TÜİK'in açıkladığı veriler de, araçların tamirine ve bakımına ödenen ücretlerdeki fiyat artışını da yakalamak mümkün. Malzeme ve işçilik cinsinden TÜİK tablolarına yansıyan tamir ve bakım ücretleri, 2019'ın Ocak-Ekim döneminde ortalama 272.9 TL olarak açıklanıyor.

Söz konusu ücretin geçen yılın aynı dönemi için TÜİK tarafından 195.2 TL olarak açıklanması ise, tamir ve bakımda 1 yıl içinde yüzde 40 oranında fiyat artışı yaşandığını ortaya koyuyor.

Tamir ve bakım fiyatları (malzeme+işçilik) 2017 2018 2019 1 yıllık değişim (2018-2019) 2 yıllık değişim (2017-2019) Ocak-Ekim 161,2 TL 195,2 TL 272,9 TL 39,8% 69,3% Ekim 166,0 TL 236,4 TL 279,5 TL 18,2% 68,4%

Tamir ve bakım ücretindeki artışlara Ekim ayı için bakıldığında da, bir yıl içinde yüzde 18 oranında zam geldiği görülüyor.

Öyle ki, Ekim 2019'da tamir ve bakım ücreti 279.5 TL olarak TÜİK tablosuna yansırken, aynı hizmetin bedelinin geçen yılın Ekim ayında ise 236.4 TL olduğu göze çarpıyor.

İŞÇİLİK FİYATLARI YÜZDE 11 ARTTI

Tamir ve bakım ücretlerindeki artışa, malzeme fiyatlarını katmadan, sadece işçilik ücretini baz alarak da bakmakta fayda var.

TÜİK verilerine göre, söz konusu işçilik ücreti bu yılın ilk 10 ayında, geçen yıla göre yüzde 11 arttı. Ocak-Ekim 2018 döneminde tamir ve bakım işçilikleri 123.9 TL olarak açıklanırken, bu yılın ilk 10 aylık döneminde söz konusu rakam 137.8 TL olarak açıklanıyor.

Aynı ücret, Ekim 2018'de ise 132.7 TL iken, bu yılın Ekim ayında da işçilik ücretinin 139.5 TL olduğu görülüyor, ki bu da Ekim ayındaki 1 yıllık artışın yüzde 5 olduğunu gösteriyor.

Tamir ve bakım fiyatları (işçilik) 2017 2018 2019 1 yıllık değişim (2018-2019) 2 yıllık değişim (2017-2019) Ocak-Ekim 114,7 TL 123,9 TL 137,8 TL 11,2% 20,1% Ekim 118,1 TL 132,7 TL 139,5 TL 5,1% 18,1%

TÜİK'in açıkladığı rakamlar, araç tamir ve bakım ücretlerindeki artışın kaynağı hakkında da ipuçları veriyor. Yukarıdaki satırlarda da belirttiğimiz gibi, yılın ilk 10 aylık döneminde araç tamir ve bakım ücretlerindeki artış yüzde 40'ı buluyor.

Fakat, bu artışa karşın, işçilik fiyatlarındaki 1 yıllık artış yüzde 11 seviyesinde kalıyor. Özetle, TÜİK'in açıkladığı rakamlar tamir ve bakım ücretlerindeki artışların temelinde, yedek parça ve ekipman fiyatlarındaki yükselişin etkili olduğu sonucunu ortaya çıkarıyor.

'BAKIM SÜRELERİ AKSAMAYA BAŞLADI'

Bakım maliyetlerindeki artışlar ile ilgili olarak Habertürk'e konuşan Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF) Başkanı Ünal Ünaldı, yedek parça fiyatlarındaki artışın temel sebebinin, 2018 yılında yaşanan döviz dalgalanması olduğunu söyledi.

2018 yılında döviz kurunun yüzde 44 artmış olmasına rağmen, parça fiyatlarına yüzde 100-150 zam yapan firmalar olduğunu kaydeden Ünaldı, "Bu fiyatlar herhangi bir yerde de yayınlanmadığı için bu zammın oranını net olarak görmek mümkün değil. Biz yedek parça kullanan ve son kullanıcıya ulaştıran servisler olarak bu durumu bizzat gözlemledik. Böyle durumların yaşanmaması için parçaları ithal eden firma ve distribütörlerin parça fiyatlarını web sitelerinde yayınlamaları zorunlu hale getirebilir" dedi.

İşçilik fiyatlarında ise parça fiyatlarına nazaran çok büyük bir artış olmadığını bildiren Ünal Ünaldı, "Yedek parça fiyatlarının yüzde 44, işçilik saat ücretlerinin yüzde 15 artması totalde yüzde 35'lere varan bir bakım maliyeti artışına sebep oldu. Bu önemli artış sebebiyle araç sahipleri de bakım sürelerini aksatmaya başladı. Araç sahipleri 15 bin km'lik bakımı 16-17 bin km'lere kadar geciktirdi ki 3-4 bakımda bir bakım amorti edilsin" diye konuştu.