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HaberlerOtomobilAraç muayenesinde mobil uygulama dönemi - otomobil haberleri
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Araç muayene sırası mobilde

TÜVTÜRK, araç muayene hizmetinde sosyal teması azaltmak ve istasyon bekleme alanlarında oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek hedefiyle mobil uygulama geliştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, araç sahiplerinin daha önce araç muayene istasyonlarındaki kiosklardan alabildikleri araç muayene sıra numaralarını artık akıllı telefonları aracılığıyla alabilecekleri belirtildi

Araç muayenesinde mobil uygulama dönemi - otomobil haberleri
HABERTURK.COM

TÜVTÜRK, araç muayene işlemlerinin cep telefonu üzerinden yapılmasını sağlayan bir mobil uygulama geliştirdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, TÜVTÜRK Uygulaması indiren araç sahipleri, araç muayene sıra numaralarını akıllı mobil cihazları üzerinden de alabilecek.

Bu uygulama sayesinde araç sahiplerinin mobil uygulama üzerinden sıralarını takip edebilecekleri belirtildi.

TÜVTÜRK'ün bu uygulama ile hem istasyon alanlarında ki yoğunluğu hem de araç sahipleri arasındaki sosyal teması azaltmayı ve işlemlerin kolaylaştırılmasını hedeflediği aktarıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, akıllı telefon kullanmayan araç sahiplerinin sıra numaralarını istasyonlarda bulunan kiosklardan alabilecekleri bilgisi paylaşıldı.

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