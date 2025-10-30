Aracından inip yumrukladı!

D-100 karayolu Beylikdüzü Beykent mevkisinde seyreden cipin sürücüsü ile aynı istikamette ilerleyen bir tırın şoförü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine cip sürücüsü durdurduğu aracından inerek, tırın kapısını yumrukladı.

Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.