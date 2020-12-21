Akıllı otomobillere ‘bubi tuzağı’ 0:00 / 0:00

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Tüketicilerin Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarla ilgili gizlilik ve güvenlik endişeleri tırmanışa geçiyor. 2021 yılında kullanıcıların bu konulara yönelik isyanlarının yüksek sesle duyulacağı ve hükümet kanallarına da bu yönde baskıların artacağı tahmin ediliyor.

Ağ güvenliği ve zekası ile çok faktörlü kimlik doğrulama alanında küresel sağlayıcısı WatchGuard’ın Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, gelecek yıl ev ve ulaşım cihazlarında kullanılan IoT cihazlara karşı yoğun siber saldırıların gerçekleşeceğini ve bunların arasında bubi tuzaklı akıllı şarj cihazlarının araçların hack’lenmesine neden olabileceğini belirtti.

IoT CİHAZLARLA KARŞI ELEŞTİRİLER ARTACAK

2021'de tüketicilerin IoT cihazlara karşı duruşlarında değişimlerin olması bekleniyor. Akıllı cihazlarla ilişkili gizlilik endişelerini tam olarak anlamaya başlayan birçok kullanıcının bu konuda satıcılara ve yasa koyuculara karşı baskılarının artacağı öngörülüyor.

Kullanıcı verilerinin daha iyi korunması için IoT teknoloji şirketlerinin düzenlemesi için tüketicilerin isyanları ile karşılaşılacağını aktaran Yusuf Evmez’e göre bu değişime neden olan ise son yıllarda hayatımıza giren sayısız IoT cihazın getirdiği mahremiyetin kümülatif bozulması ve şirketlerin gerekli güvenlik önlemlerini de sağlayamaması.

ŞARJI ENGELLEYEN FİDYE YAZILIMI SALDIRISI

Önümüzdeki 12 aya yönelik WatchGuard Tehdit Laboratuvarı’nın hazırladığı siber güvenlik öngörülerine göre, hacker’ler tarafından daha fazla akıllı cihazın hedef alınacağı tahmin ediliyor. Özellikle akıllı araba saldırılarında bir artışın öngörüldüğü tahminlerde, en büyük potansiyel zayıf noktanın ise akıllı şarj cihazı olduğuna dikkat çekiliyor.

Akıllı araç şarj kablolarının, şarj güvenliğini yönetmelerine yardımcı olan bir veri bileşenine sahip olduğunu belirten Yusuf Evmez, "bubi tuzaklı" mobil şarj cihazlarının hacker’ler tarafından oluşturulabildiğine dikkat çekerek, araçların aniden hack’lenebileceğini konusunda araç sahiplerini uyarıyor. Akıllı araç şarj bileşenlerindeki benzer güvenlik açıklarının, hacker’lerin bir arabayı çalıştırmasına ve kullanımını engellemesine neden olabileceğini de dile getiren Evmez, bunun gibi saldırıların bir arabanın ödeme yapılana kadar şarj etmesini engelleyen araba fidye yazılımı saldırıları ile bile sonuçlanabileceğini aktardı.