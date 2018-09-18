Aras Bulut İynemli kimdir?
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Aras Bulut kimdir? Çukur oyuncusu Aras Bulut İğnemli kimdir?

Çukur dizisi yeni sezonuyla birlikte ekran karşısında sevenleriyle buluştu. Yeni sezon başlamasıyla beraber Çukur oyuncuları da merak ediliyor. Başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli dikkatleri üzerine topladı. Peki Aras Bulut kimdir? Kaç yaşındadır?

18.09.2018 - 14:07 | Güncelleme:

Show Tv ekranlarına ayrı bir heyecan katan Çukur dizisi yeni sezonuyla birlikte sevenlerini ekran karşısında kilitledi. Çukur dizisi 33. bölüm ile 11 Haziran Pazartesi günü sezon finali yaptı ve yaz tatiline girmişti. Çukur'da dikkat çeken oyuncu Aras Bulut'u ele aldık. Peki, Çukur dizisi oyuncusu Aras Bulut İğnemli kimdir, kaç yaşındadır? 

ARAS BULUT İĞNEMLİ KİMDİR?

Aras Bulut İğnemli, 25 Ağustos 1990' da dünyaya geldi. Yeşim adında ablası ve Orçun adında abisi vardır. Abisi tiyatrocu, ablası da ses sanatçısıdır. Babasının adı Cengiz, annesinin adı Sevtap'dır. Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak mühendisliği okumaktayken oyunculuk yapmaya başladığından okulunu dondurdu. İlk olarak Arka Sokaklar dizisi ile kamera karşısına geçen İynemli, 2010-2013 yıllarında Mete Akarsu karakterini canlandırdığı “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi ile tanındı. 2013-2014 yılları arasında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Şehzade Bayezid rolünü canlandıran yakışıklı oyuncu, ardından 2015 yılında “Maral” dizisinde Hazal Kaya ile başrolü paylaştı. 2015-2016 yıllarında “İçerde” dizisinde Umut/Mert karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, şimdilerde ikinci sezonu yayınlanan “Çukur” dizisinde Yamaç karakterini canlandırmaya devam etmektedir. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan 28 yaşındaki Aras Bulut İynemli, 1.80 metre boyunda, 70 kilo ve Başak burcudur. 

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN ROL ALDIĞI DİZİLER

Çukur (Yamaç) – 2017-2018
İçerde (Umut, Mert) – 2016–2017
Maral: En Güzel Hikayem (Sarp Altan) – 2015
Muhteşem Yüzyıl (Şehzade Bayezid) – 2013–2014
Öyle Bir Geçer Zaman ki (Mete Akarsu) – 2010–2013
Arka Sokaklar (Şeref) – 2009

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN ROL ALDIĞI FİLMLER

Pek Yakında (Konuk Oyuncu) – 2014
Mahmut ile Meryem (Mahmut) – 2013
Tamam Mıyız? (İhsan) – 2013

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN ÖDÜLLERİ

Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Ödülleri, Ekrem Bora Umut veren oyuncu ödülü ( Tamam Mıyız? ) - 2014 

Antalya Televizyon Ödülleri, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ( Öyle Bir Geçer Zaman Ki ) - 2011

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ( Öyle Bir Geçer Zaman Ki ) - 2011

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