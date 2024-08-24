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        Haberler Yaşam Araştırma ortaya koydu! 'Bilim'le inşa edilmiş!

        6 bin yıllık Dolmen de Menga Sit Alanı'yla ilgili şaşırtan gelişme

        Araştırmacılar, yaklaşık 6 bin yıllık olduğu tahmin edilen ve İspanya'da bulunan Dolmen de Menga Sit Alanı'nı inceleyerek Neolitik Çağ'daki insanların fizik, geometri, jeoloji ve mimari konularında 'iyi bir temel anlayışa' sahip olduğunu ortaya koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 16:23 Güncelleme: 24.08.2024 - 16:23
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        6 bin yıllık alan 'bilim'le inşa edilmiş!
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        Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmada, İspanya'nın Malaga kentinde bulunan Dolmen de Menga'nın muhtemel inşa süreci incelendi.

        Söz konusu inceleme, yüksek çözünürlüklü lazer taramasından elde edilen verilerin yanı sıra daha önceki kazıların yayınlanmamış fotoğraf ve diyagramları kullanılarak yapıldı.

        İnceleme sonucu araştırmacılar, yapıyı inşa eden neolitik dönem insanlarının fizik, geometri, jeoloji ve mimari konusunda 'iyi bir temel anlayışa' sahip olduğunu ortaya koydu.

        TAŞLAR KIRILMADAN NASIL TAŞINMIŞ?

        Devasa taşların kırılmadan alana taşınması için 'özel dikkat' gerektiğinin altını çizen araştırmacılar, taşların nakliyesi için ahşap rayların kullanılmış olabileceğini kaydetti.

        Araştırmacılardan Leonardo Garcia Sanjuan, "Bu insanların üzerinde çalışacakları bir taslakları ya da bildiğimiz kadarıyla daha önce böyle bir şey inşa etme deneyimleri yoktu. Yine de anıtı yaklaşık 6 bin yıl boyunca sağlam tutacak bir şekilde devasa taş blokları nasıl bir araya getireceklerini anladılar" ifadelerini kullandı.

        Sanjuan, 'en azından temel bilim anlayışına sahip olmadan' bunun mümkün olmadığını kaydetti.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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        #Dolmen de Menga
        #İspanya
        #Dolmen de Menga sit alanı
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