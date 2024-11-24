Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul’da şoke eden seri cinayetler! | Son dakika haberleri

        İstanbul’da şoke eden seri cinayetler!

        İstanbul'da kan donduran seri cinayetler gerçekleşti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Bahtiyar Aladağ adlı bir kişi Büyükçekmece de önce anne ve babasına ateş ederek öldürdü. Ardından kardeşini de ağır yaraladı. Bu olaydan sonra Avcılar'da bir kuaföre giden katil zanlısı burada eniştesini ve işyeri sahibini öldürdü. Seri cinayetlerin ardından şüpheli kaçtığı Esenyurt'ta aracın içinde intihar etti. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

        Giriş: 24.11.2024 - 18:57 Güncelleme: 24.11.2024 - 18:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da şoke eden seri cinayetler!
        ABONE OL
        ABONE OL

        SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

        App Store

        Google Play

        https://x.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü!
        Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Emlak ilanında yeni dönem
        Emlak ilanında yeni dönem
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        Sivas'ta fırtınalı maç golsüz sona erdi!
        Sivas'ta fırtınalı maç golsüz sona erdi!
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        Kritik saatler
        Kritik saatler
        Bolu Dağı yeniden ulaşıma açıldı
        Bolu Dağı yeniden ulaşıma açıldı
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?