İstanbul’da şoke eden seri cinayetler!
İstanbul'da kan donduran seri cinayetler gerçekleşti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Bahtiyar Aladağ adlı bir kişi Büyükçekmece de önce anne ve babasına ateş ederek öldürdü. Ardından kardeşini de ağır yaraladı. Bu olaydan sonra Avcılar'da bir kuaföre giden katil zanlısı burada eniştesini ve işyeri sahibini öldürdü. Seri cinayetlerin ardından şüpheli kaçtığı Esenyurt'ta aracın içinde intihar etti. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
Giriş: 24.11.2024 - 18:57 Güncelleme: 24.11.2024 - 18:57
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