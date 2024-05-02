Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Araştırma: Son 5 yılda 1 milyondan fazla dövme sildirme işlemi uygulandı

        Araştırma: Son 5 yılda 1 milyondan fazla dövme sildirme işlemi uygulandı

        Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Kanada'da 2019-2024 yılları arasında 1 milyondan fazla dövme silme tedavilerini kapsayan araştırmanın verileri paylaşıldı. Dövme sildirmenin en yaygın nedenleri arasında, 'İş ve işyeri gereksinimlerini karşılama, yaşam değişiklikleri, dövmenin anlamını yitirmesi, dövme kalitesi ilgili hayal kırıklığı ve yeni bir dövme için yer açmak' olarak belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 09:45 Güncelleme: 02.05.2024 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dövmede dikkat çeken veri! Son 5 yılda 1 milyondan fazla...
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Recovery tarafından dövme sildirme verileri yayınlandı. Veriler; Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Kanada'da sadece son 5 yılda 1 milyondan fazla dövme sildirme tedavisi sonucu elde edildi. 88,5 milyon Amerikalının dövmesi olduğunun belirtildiği araştırmada, her yıl 11 milyon yeni dövme yaptırıldığı ifade ediliyor. 28 milyon Amerikalının ise memnun olmadıkları veya sevmedikleri en az bir dövmesi var. ABD’de bir kişinin sahip olduğu dövme sayısı 3,3 olarak görülüyor.

        Araştırmada en popüler dövme trendleri dönem olarak ise şu şekilde paylaşıldı: “1950-1980 yılları arasında en popüler dövme trendleri askeri dövmeler ve Sailor Jerry Designs dahil olmak üzere eski dövme tasarımları, 1980'lerde en popüler dövme trendleri alevler, ejderhalar, kaleler, büyücüler, kirazlar, güller ve çizgi film karakterleri, 1990'larda en popüler dövmeler Çin sembolleri, göbek deliklerinin etrafındaki güneşler, deniz sembolleri ve alt sırt kabile tasarımları, 2000'li yıllarda en popüler dövme trendleri, tüyler, leopar baskı, kırlangıçlar ve sonsuzluk sembolleri. 2010'larda en popüler dövme trendleri, bulutlar, güvercinler, dua eden eller, neo-geleneksel ve noktalı virgül tasarımlar. 2020'lerde en popüler dövme trendleri ise mikro dövmeler”

        "DÖVMEDE KULLANILAN MÜREKKEP TÜRÜ ÇIKARMAYI ETKİLEYEBİLİR"

        Yayınlanan verileri değerlendiren ve dövme silme işlemi hakkında bilgi veren Dermatoloji Uzmanı Dr. Eda Yıldırım, dövmede kullanılan mürekkep türünün bile önemli olduğunu ifade etti. Yıldırım, “Dövmede kullanılan mürekkep türü çıkarmayı etkileyebilir. Profesyonel mürekkepleri, genellikle daha çeşitli pigmentler içerdikleri için amatör mürekkeplere göre çıkarılması genellikle daha zordur. Eski dövmeler, çıkarılmaya yenilerinden daha iyi yanıt verme eğilimindedir. Bunun nedeni, zamanla mürekkep parçacıklarının parçalanması ve vücut tarafından ortadan kaldırılması için daha kolay silinebilir hale gelmesidir. Amatör dövmelerde genellikle daha az mürekkep kullanılır bu da daha derin mürekkep penetrasyonuna sahip profesyonelce yapılmış dövmelere kıyasla onları çıkarmayı biraz daha kolaylaştırır” dedi.

        "GEÇİCİ YAN ETKİLERE NEDEN OLABİLİR"

        Uzman olmayan doktor veya dövme lazeri olmayan lazerler ile gerçekleştirilen işlemlerde ten renginde değişiklik olabileceğini belirten Yıldırım, “Bir dövme silme seansı dövmenin boyutuna göre değişir, ancak tedaviler genellikle çok hızlıdır, küçük bir dövme için 5 dakikadan az veya bir dövmenin büyük bir bölümü için genellikle 15 dakikadan azdır. Ortalama tedavi değişen faktörlere göre 8-12 seans sürebilir. Lazer dövme silme herkes için farklı hissettirebilir. Çoğu danışan lazer dövme silme hissini "biraz dikenli" olarak ifade eder. Kızarıklık, şişme, kabarma ve hatta yara izi gibi geçici yan etkilere neden olabilir” diye konuştu.

        "48 SAAT BOYUNCA SICAK SUDAN KAÇININ"

        Dövme silme tedavisinden sonra bölgenin temiz ve kuru tutulması gerektiği söyleyen Yıldırım, “48 saat boyunca sıcak ve sıcak sudan kaçının. 24 saat boyunca yoğun egzersizi azaltın. Elinizle oynamayın. Güneşe maruz kalmaktan kaçının ve güneş kremi kullanın” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kapıkule'de TIR'da ele geçirildi! 23 külçe altın!
        Kapıkule'de TIR'da ele geçirildi! 23 külçe altın!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geliyor
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        ABD'deki Gazze protestolarında gerilim tırmanıyor
        ABD'deki Gazze protestolarında gerilim tırmanıyor
        Koltuğa sigortasız oturuyoruz
        Koltuğa sigortasız oturuyoruz
        "Ben de bir işçi sınıfı çocuğuyum"
        "Ben de bir işçi sınıfı çocuğuyum"
        Yanardağ patlamasının ardından binlerce kişi tahliye edildi
        Yanardağ patlamasının ardından binlerce kişi tahliye edildi
        Aşk iddialarına yanıt
        Aşk iddialarına yanıt
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Kutup denizlerindeki balıklar neden donmaz?
        Kutup denizlerindeki balıklar neden donmaz?
        Arife nine 75 yaşındaydı... 50 kişilik ekiple aranıyor!
        Arife nine 75 yaşındaydı... 50 kişilik ekiple aranıyor!
        34 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        34 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Gazeteler yapay zekaya karşı
        Gazeteler yapay zekaya karşı
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu
        Sahte arkadaşları tespit etmenin 9 yolu!
        Sahte arkadaşları tespit etmenin 9 yolu!
        Almanya'da Salih zirvesi!
        Almanya'da Salih zirvesi!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        İrfan Can'a sürpriz talip!