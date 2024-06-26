Araştırma: Yaşlılarda uzun süreli yalnızlık felç riskini artırabilir

Sonuçları "eClinicalMedicine" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Harvard Üniversitesine bağlı T.H. Chan Halk Sağlığı bölümünden araştırmacılar, yaşlılarda uzun süreli yalnızlık ile felç riski arasındaki ilişkiyi inceledi.

Michigan Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından hazırlanan Sağlık ve Emeklilik Çalışması'nın (HRS) verilerinin kullanıldığı araştırmanın ilk etabında, hiç felç geçirmemiş 50 yaş ve üzeri 12 bin 161 kişiye, yalnızlık düzeylerini ölçmeye yönelik sorular soruldu.

"FELÇ GEÇİRME İHTİMALİNİ ARTIRAN BİR RİSK"

Araştırmanın ikinci etabına devam eden 8 bin 936 kişiye 4 yıl sonra da aynı sorular sorulurken katılımcıların söz konusu dönemde felç geçirip geçirmediklerine dair veriler derlendi.