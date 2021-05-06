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Araştırmaya göre, 6 ila 7 saat gece uykusu kalp sağlığı için daha faydalı olabilir

Bir grup bilim insanı tarafından yapılan araştırma, 6 ila 7 saat gece uykusunun kalp sağlığı açısından daha faydalı olabileceğini ortaya koydu

Araştırmaya göre, 6 ila 7 saat gece uykusu kalp sağlığı için daha faydalı olabilir
Araştırma ortaya koydu! 6 ila 7 saat gece uykusu...
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AA

Amerikan Kardiyoloji Koleji adlı tıp derneğinin bilimsel oturumunda sunulan bir çalışmada, geceleri 6-7 saat süresince uyuyan bireylerin, daha az veya daha fazla uyuyanlarla karşılaştırıldığında kalp krizi veya felç geçirme risklerinin en düşük seviyede olduğu tespit edildi.

ABD'de yürütülen Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi'ne 2005-2010 yılları arasında katılan 14 bin 79 orta yaşlı kişinin bilgilerini analiz eden araştırmacılar, katılımcıları gece uykularının süresine göre üç kategoriye ayırdı.

Daha sonra katılımcıların damar tıkanıklığı ile ilgili kalp rahatsızlığı risklerini inceleyen araştırmacılar, çalışma sonucunda uyku süresi ile kalp sağlığı arasında önemli bir bağlantı olduğunu belirledi.

6 SAATTEN AZ VEYA 7 SAATTEN FAZLA UYUYANLARDA ÖLÜM RİSKİ DAHA FAZLA

Uykunun kalp rahatsızlığını tetikleyen etkenler dikkate alındığında genelde göz ardı edildiğini belirten araştırma ekibinin lideri Henry Ford Hastanesi doktoru Kartik Gupta, çalışma sonucunda 6 saatten az veya 7 saatten fazla uyuyan katılımcıların, kalp rahatsızlığıyla ilgili nedenlerden ölüm riskinin daha fazla olduğunu kaydetti.

Gupta ayrıca sadece uykunun miktarının değil, uykunun kalitesinin ve derinliğinin de önemli olduğunun altını çizdi.

Araştırmacılar ayrıca, yaş ve genetik özellikler gibi kalp rahatsızlığına doğrudan etki eden ve değiştirilemez durumlar ile karşılaştırıldığında, beslenme alışkanlığı ve bağımlılık yapan madde kullanımı gibi uyku düzeninin de bireylerin kontrolünde olduğuna dikkati çekti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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