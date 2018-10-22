Aydın, yazılı açıklamasında, yaklaşık 28 milyon hektar tarım alanının bulunduğu Türkiye'de verimliliği artırıcı tedbirlerin başında arazi toplulaştırması ve sulamanın geldiğini ifade etti.
Toplulaştırmanın amacının küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenlemek olduğunu aktaran Aydın, ülkedeki tarım alanlarının 14,2 milyon hektarının arazi toplulaştırmasına uygun olduğuna işaret etti.
Aydın, bu zaman kadar 3,2 milyon hektar alanda tapu tescil işlemlerinin tamamlandığını belirterek, şöyle devam etti:
"Türkiye'de arazi toplulaştırması çalışmalarına ilk defa 1961 yılında Konya'nın Çumra ilçesinde başlandı. Bu yıl yapılan yasal düzenleme sonucu ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi DSİ'ye verildi. Daha önce yürütülen 356 arazi toplulaştırması ve tarla içi drenaj projesinin DSİ'ye devri gerçekleştirildi ve süratle çalışmalara başlandı. Devir işlemlerinin gerçekleştirildiği 28 Haziran'dan itibaren bu zamana kadar 90 milyon lira harcama gerçekleştirilerek 66 bin hektar alanda tapu tescil işlemleri tamamlandı. Ülkemizin 2023 vizyonu doğrultusunda öncelikle 8,5 milyon hektar alanda modern sulama ve eş zamanlı olarak arazi toplulaştırma projelerini hayata geçirerek kırsal kalkınma hedeflerine katkı sunmayı hedefliyoruz."
BÖLGE HALKININ HAYAT STANDARDINDA İYİLEŞME
Arazi toplulaştırma projeleriyle kamulaştırma maliyetlerinin yüzde 90 azaldığını vurgulayan Aydın, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) bölgelerinde uygulanan toplulaştırma çalışmalarıyla birlikte inşa edilen atık su şebekesi, foseptik kuyuları ve doğal arıtma sistemlerinin yöredeki insanların hayat standartlarını iyileştirdiğini kaydetti.
Aydın, bu kapsamda sahada yer alan köylere 5 bin 133 kilometre atık su şebekesi hattı döşendiğini ve bin 599 foseptik ve 200 doğal arıtma sistemi yapıldığını belirterek, "İçme suyu şebekelerinin yanı sıra su depoları da inşa edilirken, bu zaman kadar 212 kilometre içme suyu şebekesi ve 52 su deposu yapılmıştır. Parsel içinde bulunan ve tarımsal faaliyetleri zorlaştıran taşların arazi toplulaştırma projeleri dahilinde toplanmasıyla kullanılamayan alanlar tarıma kazandırılmıştır. Bugüne kadar 38 milyon metreküp taş toplama işi gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.
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