Ardahan cuma saati

Cuma namazı, cuma günü öğle vakti cemâatle kılınması farz olan bir namazdır. Ardahan ilindeki vatandaşlar cuma namazı vaktini merak ediyorlar. Ardahan cuma namazı ezanı saat kaçta okunacak? İşte Ardahan Diyanet ezan saatleri

ARDAHAN Cuma namazı vakti

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 03:31:00 05:08:00 12:12:00 16:00:00 19:07:00 20:36:00



CUMA NAMAZININ İKİ ŞARTI VARDIR!

1-Vücûbunun, yani bir Müslüman üzerine farz olmasının şartları,

2-Sıhhatinin, yani cuma namazının sahih olmasının şartları.

Cuma Namazının Vücûbunun Şartı Yedidir:

1- Erkek olmak, (Kadın ve hünsâya farz değildir.)

2- Hür olmak, (Esir veya hapiste olana farz değildir.)

3- Mukîm olmak, (90 km. yola gidene farz değildir.)

4- Sıhhatli olmak, (Namaza gidemeyecek kadar hastaya farz değildir.)

5- Gözleri sağlam olmak, (Âmâya; görmeyene farz değildir.)

6- Ayakları sağlam olmak, (Kötürüme farz değildir.)

7- Namaza gitmeye mâni ve gitmemeyi mübah kılan bir özrü bulunmamak. (Düşman korkusu, şiddetli yağmur, çamur gibi şeyler cumaya mâni hâllerdir.)

Cuma Namazının Sıhhatinin Şartı Altıdır:

1- Cuma namazı kılınacak yer, şehir olmak (izin ve berât verilen köylerde de kılınabilir),

2- Emîr veya vekîlinin kıldırması,

3- Öğle namazı vaktinde kılınması,

4- Cemâatin huzûrunda hutbe okumak,

5- İmamdan başka üç kişi bulunmak,

6- Cuma kılınan yer herkese açık olmak.

CUMA NAMAZINA NİYET NASIL EDİLİR?

Evvelâ kılınan dört rek’ata “cuma’nın ilk sünnetine” diye niyet edilir. Sonra imamla kılınan iki rek’at, cuma namazının farzıdır. Bundan sonra kılınan dört rek’at, cumanın son sünnetidir.

Ondan sonra kılınan dört rek’at ise “zuhr-i ahîr”dir. Buna şöyle niyet edilir: “Niyet ettim edâsı üzerime farz olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına.”

Böylece eğer şartlarında bir noksanlıktan dolayı o günün cuma namazı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınmış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazâya kalmış öğle namazına sayılır.

Zuhr-i ahîrden sonra kılınan iki rek’ata “vaktin sünne­ tine” diye niyet edilir.

Cumanın farzından sonra bu on rek’at kılınmadığı takdirde, şartlarında bir noksanlıktan dolayı cuma na-mazı kabul olunmamışsa, öğle namazı, üzerine borç olarak kalır. Bu sebeple cumanın farzından sonra kılı-nacak bu on rek’ati kat’iyyen terk etmemelidir.