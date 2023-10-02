Ardahan'daki arıcılara Tarım ve Orman Bakanlığından ilaç desteği Tarım ve Orman Bakanlığı, Ardahan'daki 500 arıcıya varroa hastalığına karşı 5 bin ilaç desteği sağladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ardahan'daki 500 arıcıya varroa hastalığına karşı 5 bin ilaç desteği sağladı.

Dil uzunluğu ve soğuk iklime dayanıklılığı gibi birçok özelliğiyle dünyadaki önemli dört arı ırkından biri olan Kafkas arısının varroa hastalığından korunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca çalışma yapıldı.

Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi'nde düzenlenen programda, hastalığa karşı 500 arıcıya 5 bin ilaç dağıtıldı.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, programda yaptığı konuşmada, 150 bin lira değerindeki 5 bin paket varroa ilacının, hastalıkla mücadele için önemli olduğunu söyledi.

Üreten ve üretime katkı sunan arıcılara desteklerinin süreceğini ifade eden Çiçek, "İnşallah bu çalışmalar özellikle göç veren bölgemiz için verimli olur. Üreten insana en fazla saygıyı göstermemiz lazım. Arıcılık meşakkatli bir uğraştır. Çok ciddi takip gerektiren bir çalışma. En doğal bal üreten illerden birinin Ardahan olduğunu buraya gelmeden önce biliyordum. Ardahan bal konusunda marka olmuş bir ildir. Bu nedenle üreticilerimize desteklerimiz sürecek." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz ise arıcılığın ve üretimin artırılması amacıyla çalışmaların ve desteklerin süreceğini anlattı.

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu da desteklerin arıcılığın geleceğine yapılan yatırımlar olduğunu belirterek, katkı sunanlara teşekkür etti.

Programa, Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın ve arıcılar katıldı.