Ardahan'da fırtına evlerin çatılarını uçurdu
Ardahan'da fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu.
Ardahan'da fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu.
Kent genelinde etkili olan kar ve tipi, akşam saatlerinde yerini fırtınaya bıraktı.
Fırtınanın etkisiyle Çıldır ve Posof ilçeleri ile Taşdeğirmen ve Balçeşme köylerinde bazı evlerin çatıları yerinden söküldü.
Çatı parçalarının çevreye savrulduğunu gören vatandaşlar, durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bildirdi.
Fırtına sonrası AFAD ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespitine başladı.
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