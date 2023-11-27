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        Ardahan'da fırtına evlerin çatılarını uçurdu

        Ardahan'da fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 18:14 Güncelleme: 27.11.2023 - 18:36
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        Ardahan'da fırtına evlerin çatılarını uçurdu
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        Ardahan'da fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu.

        Kent genelinde etkili olan kar ve tipi, akşam saatlerinde yerini fırtınaya bıraktı.

        Fırtınanın etkisiyle Çıldır ve Posof ilçeleri ile Taşdeğirmen ve Balçeşme köylerinde bazı evlerin çatıları yerinden söküldü.

        Çatı parçalarının çevreye savrulduğunu gören vatandaşlar, durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bildirdi.

        Fırtına sonrası AFAD ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespitine başladı.

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