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        Ardahan'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir kişi yakalandı

        Ardahan'da düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 14:22 Güncelleme: 09.10.2023 - 14:22
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        Ardahan'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir kişi yakalandı
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        Ardahan'da düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, istihbari çalışmalarda ruhsatsız tabanca bulunduranların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Ekiplerce kent merkezinde K.U'nun ikametinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ile 153 tabanca mermisi ve 4 tabanca şarjörü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli K.U'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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