Ardahan Valisi Çiçek, jandarma personeliyle iftar yaptı:

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, İl Jandarma Komutanlığı personeliyle iftar programında bir araya geldi.

Çiçek, Güney Çevre yolu mevkisindeki Jandarma Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftarda, jandarmanın önemli görev üstlendiğini söyledi.

Seçim sürecine girildiğini ve bu nedenle güvenlik güçlerine büyük görevler düştüğünü belirten Çiçek, "Amacımız, her daim kentin huzur ve güvenliğini sağlamak. 31 Mart'taki yerel seçimleri huzur ve güven içinde geçirmek istiyoruz. Dolayısıyla jandarmamız ve emniyetimize önemli görevler düşüyor. Jandarma ve emniyet personeli başta olmak üzere tüm kolluk kuvvetlerimiz, kentin huzuru için üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Görevini en iyi şekilde yapan güvenlik personelimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.