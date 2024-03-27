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        Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü

        Kar, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 12:17 Güncelleme: 27.03.2024 - 12:17
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        Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü
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        Kar, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.

        İl genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar ve tipi, yer yer ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Olumsuz hava koşullarının görüş mesafesini düşürmesi ve buzlanma nedeniyle dün tırların geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışması ve tipinin dinmesiyle açıldı.

        Zincirsiz tırların geçişine izin verilmeyen Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda da ulaşım normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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