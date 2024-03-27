Olumsuz hava koşullarının görüş mesafesini düşürmesi ve buzlanma nedeniyle dün tırların geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışması ve tipinin dinmesiyle açıldı.

İl genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar ve tipi, yer yer ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.