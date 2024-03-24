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        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, huzurevi sakinleriyle iftar yaptı

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, huzurevinde kalan yaşlılarla iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 22:23 Güncelleme: 24.03.2024 - 22:23
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        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, huzurevi sakinleriyle iftar yaptı
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        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, huzurevinde kalan yaşlılarla iftar programında bir araya geldi.

        Kentte "Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla huzurevinde iftar programı düzenlendi.

        Vali Hayrettin Çiçek, eşi Berna Çiçek ile etkinliğe katılarak huzurevi sakinleriyle sohbet etti.

        Çiçek, programda yaptığı konuşmada, yaşlıların kendileri için kıymetli olduğunu söyledi.

        Her fırsatta huzurevi sakinlerini ziyaret etmeye çalıştıklarını belirten Çiçek, "Ramazanın bugününü size ayırdık. Hayır dualarınızı almak ve sizinle sohbet etmek için geldik. Sizler bizim başımızın tacısınız. İhtiyaçlarınızın karşılanması için elimizden gelen gayreti ve desteği gösteriyoruz. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin inşallah." dedi.

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