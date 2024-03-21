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        Ardahan Valisi Çiçek, sınırın sıfır noktasında Mehmetçikle iftar yaptı

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Gürcistan sınırındaki Aktaş Sınır Karakolu'nda görevli Mehmetçikle iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 21:55 Güncelleme: 21.03.2024 - 21:55
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        Ardahan Valisi Çiçek, sınırın sıfır noktasında Mehmetçikle iftar yaptı
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        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Gürcistan sınırındaki Aktaş Sınır Karakolu'nda görevli Mehmetçikle iftar yaptı.

        Vali Çiçek, Çıldır ilçesindeki çeşitli ziyaret ve incelemelerinin ardından Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı bölgesinde sınırın sıfır noktasındaki Aktaş Sınır Karakolu'na geçti.

        Mehmetçik ile iftar yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiçek, "Burada vatanın sıfır noktasında sizler nöbettesiniz. Bu önemli görevinizin farkındayız. Sınırda bu görevi yapan sizler, ailenizin bize emanetisiniz. Görüşeceğiniz anne ve babalarınıza benden selam söyleyin." dedi.

        Vali Çiçek'e 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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