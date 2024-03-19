Erzurum'da yakalanan FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi

Teknik ve fiziki takip sonucu firari hükümlünün Erzurum'da olduğu tespit edildi.

Ardahan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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