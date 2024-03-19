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        Erzurum'da yakalanan FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi

        Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 23:03 Güncelleme: 19.03.2024 - 23:03
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        Erzurum'da yakalanan FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi
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        Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        Ardahan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu firari hükümlünün Erzurum'da olduğu tespit edildi.

        Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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