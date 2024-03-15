Bakan Tekin: Eğitime destek olacak başkan seçerseniz çocuğunuzun geleceğinizi kurtarmış olursunuz (2)

'İSTİŞARE,EĞİTİMİN EN ÖNEMLİ PARÇASI'

Bazı ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kars'tan karayoluyla Ardahan’a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, AK Parti Milletvekili Kaan Koç, AK Parti İl Başkanı Ersin Yılmaz, okul müdürleri, öğretmen, öğrenciler ve partililer tarafından karşılandı.

Bakan Tekin, Ardahan programına Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek başladı. 'Öğretmenler Odası Buluşmalarında’ öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Tekin, basına kapalı toplantının ardından esnaf ziyaretinde bulundu. İftarı öğretmen ve okul yöneticileriyle yapan Tekin, öğretmenlerle sohbet etmeyi çok sevdiğini söyledi. İstişarenin, eğitimin en önemli parçalarından biri olduğunu ifade eden Tekin, "Biz attığımız her adımı arkadaşlarımızla konuşalım, yaptığımız şeyleri anlatalım, şunu yaptık, devamında da şunu yapacağız. Hem de arkadaşlarımızın bizim göremediğimiz, bizim fark edemediğimiz bir eksiklik varsa onu bize hatırlatmalarına imkan oluşturmuş oluyoruz. Biz resmi okullarımızda 1 milyon 100 bin kişilik bir orduyuz. Soruyu şöyle sormak istiyorum. 1 milyon 100 bin kişinin birlikte çalıştığı, beraber altına imza attığı herhangi bir işte başarısız olma ihtimali var mı? Ben bunu temin etmeye çalışıyorum. Hep beraber kişisel düşüncelerimiz, kişisel kanaatlerimiz, aidiyetlerimiz çok farklı olabilir. Ama ortak noktalarda buluşmalıyız. Bizleri bir arada tutan, bizi millet yapan değerlerimiz etrafında buluşmalıyız. Burada buluştuğumuzda altından kalkamayacağımız hiçbir problem yok. Biz bu kadar büyük bir aile aynı hedefe odaklanırsak başarmama ihtimalimiz yok. Hep beraber başaracağız" diye konuştu.

İftar yemeğinin ardından Ardahan Valiliğini de ziyaret Bakan Tekin, Vali Hayrettin Çiçek’ten Milli Eğitim Bakanlığınca ilde yürütülen yatırımların durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Tekin, Ardahan’dan ayrıldı.