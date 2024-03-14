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        Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 11:08 Güncelleme: 14.03.2024 - 11:08
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        Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapıyor.

        Bu kapsamda ekipler, kent merkezinde belirlenen 3 farklı adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda 184 bin boş makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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