Ardahan'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Ardahan'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Ardahan'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Abdulkadir Kızılboğa idaresindeki 47 KG 752 plakalı tır, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı kara yolunun Aşıkşenlik Tüneli Kavşağı mevkisinde Gürsel Akbıyık'ın kullandığı 34 VM 6743 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki Sinan Akbulak ve Ertan Göydağ yaralandı.
Hayati tehlikesi olmayan yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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