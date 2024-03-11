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        Ardahan'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Ardahan'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 20:45 Güncelleme: 11.03.2024 - 20:45
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        Ardahan'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Ardahan'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Abdulkadir Kızılboğa idaresindeki 47 KG 752 plakalı tır, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı kara yolunun Aşıkşenlik Tüneli Kavşağı mevkisinde Gürsel Akbıyık'ın kullandığı 34 VM 6743 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile otomobildeki Sinan Akbulak ve Ertan Göydağ yaralandı.

        Hayati tehlikesi olmayan yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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