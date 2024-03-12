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        Göleli öğrenci projesiyle Türkiye finalinde yarışacak

        TÜBİTAK 55. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Finalleri'ne katılan Göle Bedirhan Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Didem Yılmaz, Türkiye finaline katılma hakkı kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 11:31 Güncelleme: 12.03.2024 - 11:36
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        Göleli öğrenci projesiyle Türkiye finalinde yarışacak
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        TÜBİTAK 55. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Finalleri'ne katılan Göle Bedirhan Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Didem Yılmaz, Türkiye finaline katılma hakkı kazandı.

        Göle Bedirhan Bey İmam Hatip Lisesi Müdürü Erdal Çakıcı, AA Muhabirine, 10 ilin katılımıyla 307 projeden coğrafya birincilik almalarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Amaçlarının Türkiye finalinde derece almak olduğunu belirten Çakıcı, "11'inci sınıf öğrencimiz Didem Yılmaz, bölgeye geri göçün kazandırılmasına yönelik hazırladığı 'Ardahan Göle İlçesine Bağlı Köylerin Alternatif Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi' projesi ile 10 ili kapsayan Erzurum bölgesinden 307 projenin katıldığı yarışmada bölge birincisi oldu. Hedefimiz mayıs ayında düzenlenecek final yarışmasında Türkiye birinciliğini almak." dedi.

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