Göleli öğrenci projesiyle Türkiye finalinde yarışacak

Amaçlarının Türkiye finalinde derece almak olduğunu belirten Çakıcı, "11'inci sınıf öğrencimiz Didem Yılmaz, bölgeye geri göçün kazandırılmasına yönelik hazırladığı 'Ardahan Göle İlçesine Bağlı Köylerin Alternatif Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi' projesi ile 10 ili kapsayan Erzurum bölgesinden 307 projenin katıldığı yarışmada bölge birincisi oldu. Hedefimiz mayıs ayında düzenlenecek final yarışmasında Türkiye birinciliğini almak." dedi.

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