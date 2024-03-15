Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar etkisini artırdı

Yağışın etkisiyle 2 bin 500 rakımlı Karaoğlan Ormanları ve Cankurtaran bölgesi beyaz örtüyle kaplandı.

Tunceli’de bir süredir etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kars'ta da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

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