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        Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar etkisini artırdı

        Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 21:35 Güncelleme: 15.03.2024 - 21:35
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        Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar etkisini artırdı
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        Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Ardahan'da gün boyunca aralıklarla yağan kar, akşam saatlerinde etkisini arttırdı.

        Kısa sürede etrafı beyaza bürüyen kar yağışına hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

        Yağış dolayısıyla yollarda ulaşım güçlükle sağlandı.

        - Kars

        Kars'ta da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

        Kars-Ardahan kara yolunda kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük geçti.

        Sakaltutan Geçidi'nde yoğun kar görüş mesafesini düşürdü.

        - Tunceli

        Tunceli’de bir süredir etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Yağışın etkisiyle 2 bin 500 rakımlı Karaoğlan Ormanları ve Cankurtaran bölgesi beyaz örtüyle kaplandı.

        Karla mücadele ekipleri, sorumluluk alanlarında çalışma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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