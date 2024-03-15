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        Erzurum ve Ardahan'da kar etkili oldu

        Erzurum ve Ardahan kent merkezlerine kar yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 13:57 Güncelleme: 15.03.2024 - 13:57
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        Erzurum ve Ardahan'da kar etkili oldu
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        Erzurum ve Ardahan kent merkezlerine kar yağdı.

        Erzurum'da öğle saatlerinde etkili olan kar yağışı, cuma namazından çıkan vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

        Kent merkezindeki tarihi yapılar da kar yağışıyla beraber güzel görüntü oluşturdu.

        - Ardahan

        Ardahan'da aniden bastıran ve lapa lapa yağan karla etraf beyaza büründü.

        Aralıklarla devam eden kar, hava sıcaklığının 3 derece olması nedeniyle yerde uzun süre kalmadı.

        Kar yağışı, Ardahan-Artvin kara yolunun Sahara geçidi ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar dağı mevkilerinde etkisini artırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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