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        Kardan kapanan Ardahan-Ardanuç kara yolunun açılması için çalışma başlatıldı

        Yoğun kar ve tipi nedeniyle kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için çalışmalara başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 12:59 Güncelleme: 18.03.2024 - 12:59
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        Kardan kapanan Ardahan-Ardanuç kara yolunun açılması için çalışma başlatıldı
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        Yoğun kar ve tipi nedeniyle kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için çalışmalara başlandı.

        Kenti Karadeniz bölgesine bağlayan yolun Bülbülan Geçidi'ne gelen ekipler, iş makineleriyle karla mücadele ediyor.

        Karayolları 183. Şube Şefliği'ne bağlı üç ekip, rotatif, kepçe ve greyderle yoğun kar mesaisi yapıyor.

        Yer yer kar kalınlığının 1 metreyi aştığı yol, 21 Kasım 2023'ten bu yana ulaşıma kapalı bulunuyor.

        Yolun kapalı olduğu dönemde sürücüler, alternatif güzergahları kullanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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