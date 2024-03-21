Doğu Anadolu'da Nevruz Bayramı kutlandı

Daha sonra, Müdürlüğün konferans salonunda bazı sanatçılar konser verdi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat ile AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, nevruz ateşini yaktıktan sonra örste demir dövüp, yumurta tokuşturdu.

Vali Koç ve beraberindekiler, daha sonra öğrencilerle halay çekti.

Öğrencilerin halk oyunları oynadığı etkinlik, jimnastik ve kick boks gösterisiyle devam etti.

Halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle devam eden kutlamalar, ip çekme ve çuval yarışı, nevruz ateşinin yakılması ve halk ozanlarının söyleşisiyle sona erdi.

Vali Hayrettin Çiçek, burada yaptığı konuşmada, bu sene bahar bayramını buruk kutladıklarını söyledi.

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